El Munal Da A Conocer El Catálogo De La Exposición Ángeles. Las Huestes Celestiales En La TIerra

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), presentan el catálogo de la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, el próximo sábado 7 de diciembre a las 12 h en el Auditorio Adolfo Best Maugard.

La investigación curatorial de la muestra queda reflejada en esta edición, la cual reúne alrededor de 200 piezas de diversos creadores y abarca cinco siglos de iconografía angélica. Entre las obras que integraron la exposición se encuentran los pinceles novohispanos de Luis Juárez, Juan Correa y Cristóbal de Villalpando; las grandes referencias de la pintura académica, como Félix Parra, Juan de Mata Pacheco y Manuel Ocaranza; y, en el contexto moderno, las representaciones de Jesús Guerrero Galván, Cordelia Urueta, Juan Soriano, Kati Horna y Javier Marín, quienes configuran la imagen del ángel contemporáneo.

Este volumen convoca a especialistas e investigadores de renombre, como Luis Javier Cuesta, Ana Lilia Cepeda, Mónica López Velarde, Luis Rius, Héctor Palhares y Ramón Avendaño. Cada uno analiza los orígenes y diferentes rostros de los seres alados, en un recorrido de 500 años de historia estética, que ofrece una visión amplia sobre su presencia en los ámbitos sagrado y profano.

A través de textos e imágenes, el catálogo aborda temas que van desde las alegorías de victoria, justicia y triunfo, como metáforas de la modernidad, hasta las representaciones del ángel negro. Así, los lectores podrán acercarse al profundo simbolismo de estas figuras celestiales en la vida cotidiana.

Después de un lustro de arduo trabajo que involucró al equipo del Munal, este proyecto de investigación se consolida en una publicación que da testimonio de la exposición y sus ejes temáticos, la cual registró un promedio de 150 mil visitantes.

La presentación estará a cargo de los curadores de la muestra, en compañía de Aldo Sánchez, el artista Miguel Madariaga y el coleccionista Daniel Liebsohn. La cita será en el Auditorio Adolfo Best Maugard del recinto del Inbal. El catálogo estará disponible para su compra en la tienda del Munal, ubicada en la planta baja, a partir del 7 de diciembre.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Tel. 55-8647-5430 ext. 5050 y 5024. alma.sanchez@munal.inba.gob.mx.

Horario de visita: de martes a domingo, de 10 a 18 h. Costo general: $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo entrada libre.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More