El Inbal Rememorará Al Compositor Catalán Jaime Nunó, En El Bicentenario De Su Natalicio

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Delegación del Gobierno de Cataluña en México celebrarán el 8 de septiembre --12:00 h-- en el Auditorio Silvestre Revueltas, del Conservatorio Nacional de Música (CNM), el bicentenario del natalicio de Jaime Nunó (1824-1908), compositor del Himno Nacional Mexicano.

En este concierto, de entrada libre al público, se interpretará la obra coral rescatada por Cristian Cantón-Ferrer, escritor e investigador, quien ofrecerá una introducción y presentación del personaje.

El programa artístico iniciará con la participación de Solistas Ensamble de Bellas Artes, seguido de la interpretación de la última obra de Jaime Nunó, Canto a la paz, para coro de niños –con letra de Juan de Dios Peza–.

El concierto culminará con el Himno Nacional Mexicano --a 170 años de su creación–, letra de Francisco González Bocanegra, con la participación de los coros infantiles del CNM, de la Escuela Superior de Música y de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Solistas Ensamble y la Orquesta Sinfónica del CNM.

