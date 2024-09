El Inbal Promueve La Apreciación De La Obra Mural Del Pintor Gilberto Aceves Navarro

Para promover la importancia y apreciación de la obra mural del gran pintor mexicano Gilberto Aceves Navarro, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) realizó un taller de dibujo al aire libre con residentes de la colonia Santa María la Ribera en torno a la restauración del mural La guerra y la paz, del querido Mtro. Gilberto Aceves Navarro y así honrar su memoria y legado artístico, en el marco del 94 aniversario de su natalicio.

Esta actividad es parte de las acciones para preservar el patrimonio artístico y cultural, así como la importancia de su conservación y cuidado. Ante un mural que luce sus formas y colores originales, con la firma del propio Aceves Navarro y protegido con placas de cristal, niños, niñas, adultos y jóvenes participaron en este taller que impartió el restaurador Renato Robert Paperetti.

Así, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, además de concluir la restauración con equipos especializados del Cencropam, también llevó a cabo un proceso para promover la apropiación y convivencia comunitarias en torno a esta obra muralística. Cabe señalar que, en febrero pasado, en una alianza de colaboración para el rescate del arte mural urbano, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez, y la entonces secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, dieron inicio a los trabajos de limpieza y restauración de este importante mural ubicado en calle de Santa María la Rivera núm. 119, esquina Eje 1 Norte José María Álzate.

