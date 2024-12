El INBAL Reúne A 13 Autores De Ocho Países En El Encuentro De Escritores Del Mundo

Como parte del Ciclo Voces del Mundo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), llevarán a cabo el Encuentro de escritores del mundo, donde el público podrá conocer la obra y experiencia de 13 escritoras y escritores de ocho países. La actividad se realizará el lunes 9 de diciembre en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia (CCLXV), de las 17 a las 21 h.

El Encuentro reunirá a escritoras y escritores de Arabia Saudita, España, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico y México, y estará dividido en cuatro mesas donde cada participante compartirá parte de su obra y su experiencia literaria en charlas, ponencias, opiniones y debates.

En la mesa 1 participarán Shaima Al Shareef (Arabia Saudita), la primera mujer saudita en ganar el Premio Internacional Ibn Arabi de Literatura Árabe 2023 por su novela Medio Locos, traducida al español. También participará Marisol Esteban (España), autora de Proserpina infelice (2009), así como Juan Vadillo (México), autor de El paisaje es un verso de olvido (2016). La mesa iniciará a las 17 h y será moderada por la escritora mexicana Beatriz Saavedra.

La mesa 2 estará conformada por el poeta José Luis Marín Aranda (España), autor de Versos para Van Gogh (2011); la poeta María J. Marrodán (España), ganadora del XII Premio Internacional de Poesía en 2016 con el poemario Equipaje de las ciudades; la escritora María Vilalta (Argentina), quien entre sus reconocimientos cuenta con el Primer Premio de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) en Poesía, entre otros; así como José H. Velázquez (México), autor de Vida mía contigo aprendí (2024). La mesa comenzará a las 18 h y estará moderada por Basilio Rodríguez.

En la mesa 3 participarán la escritora Nistal Rosique (España), especializada en tecnología, Jorge Luis Borges y la literatura africana; la narradora y poeta Mary Soto (Perú), quien en los años ochenta formó parte del grupo Kloaka, colectivo que intentó asumir causas y reivindicaciones sociales desde la poesía; así como Roberto Gil de Mares (Colombia), autor de La Sirena de diamantes, Premio Internacional de Literatura «Finis Terrae» 2017; además de la periodista Carmen Mirabal (Puerto Rico), autora de La mentira del sueño americano (2018). La mesa iniciará a las 19 h y será moderada por Beatriz Saavedra.

En la mesa 4 participarán el editor Basilio Rodríguez Cañada (España), autor de obras como La llama azul (1999) y Viaje al alba (2005); la poeta Beatriz Saavedra (México), coordinadora del Taller de Creación Literaria de la Capilla Alfonsina; así como Bella Clara Ventura (Colombia-México), Premio Internacional de Literatura “Sial Pigmalión de Poesía” 2019. La mesa será moderada por la encargada del CCLXV, Dulce Chiang, y comenzará a las 20 h.

El Encuentro de Escritores del Mundo, organizado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, AC, y la Editorial española Sial Pigmalión, será abierto al público y se tiene contemplado un aforo máximo de 60 personas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More