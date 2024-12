El INBAL Invita A Conocer Los Descuentos En La 30ª Gran Venta De Bodega De Publicaciones

Con gran afluencia de público y una venta mayor a la de años anteriores, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) continúa la 30ª Gran Venta de Bodega de Publicaciones en el túnel del Palacio de Bellas Artes, hasta el 22 de diciembre, de 10 a 20 h, con grandes descuentos que el público podrá aprovechar dentro de la vasta producción editorial de la institución.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL, se trata de una oportunidad que integra la oferta de 12 mil libros, con alrededor de 600 títulos, pertenecientes a las diversas disciplinas artísticas: artes visuales, música, literatura, danza, teatro, arquitectura y fotografía, que son testimonio de la programación cultural e investigaciones realizadas por el INBAL a lo largo de los años.

Decenas de personas recorren el área donde se ha colocado una amplia variedad de volúmenes tanto de libros de arte, como de novedades editoriales o catálogos de exposiciones con atractivos descuentos, lo que representa una gran oportunidad de compra.

Algunos de los ejemplares disponibles son: Patrimonio, de Santiago Arau; Carnet musical y la trilogía de Clemente Aguirre, ambos de Gabriel Pareyón; Pico y elote, de Damián Ortega; Centenario de Héctor Xavier. Homenaje al dibujo, Ex Teresa Arte Actual. xx años y Senderos de vida, de Flor Garduño.

Además, se ofrecen publicaciones de las exposiciones temporales que se presentan dentro de los museos del INBAL, libros relacionados con los homenajes y los premios entregados a creadores de diversas disciplinas artísticas, así como discos de ópera y el libro IIumíname, una edición realizada para niños, con bocetos del maestro Francisco Toledo y una breve introducción sobre la construcción del Palacio de Bellas Artes.

“Cada año hemos aumentado las ventas y en comparación con el año anterior tenemos registrado un incremento de 20% en la asistencia de público y de 40% en la venta en general. Para celebrar los 30 años de esta gran venta de bodega quisimos sacar la mayor cantidad de títulos del acervo del Instituto, hacer una mejor difusión de ellos y hemos bajado los precios para que estén más al alcance del público, con descuentos sobre descuentos”, informó el área de Publicaciones de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas.

Asimismo, el equipo encargado de esta gran venta subrayó la relevancia de tener libros de manera física: “los libros impresos siempre van a hacer una gran diferencia frente a lo virtual, porque los podemos tener en nuestras manos, leerlos y recurrir a ellos cuantas veces queramos. Un libro de arte aporta una gran experiencia visual, información y es una manera de tener cerca de nosotros la obra de los artistas”.

Los descuentos que se ofrecen en la 30ª Gran Venta de Bodega de Publicaciones son del 50% en todos los ejemplares y el jueves 19 de septiembre habrá un descuento especial de 75% para los empleados del INBAL, con la presentación de la credencial de la institución.

