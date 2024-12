El Estudio De La Ópera De Bellas Artes Dedicará Concierto Navideño En El Palacio Postal

Para unirse a las celebraciones decembrinas, el Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrecerá el concierto Voces del alma: Ópera y Navidad, el cual integra un programa musical que reúne el arte del bel canto con piezas propias de esta temporada, realizadas por reconocidos compositores y caracterizadas por estar insertas en el sentido religioso y la variedad de actos litúrgicos que se guardan durante esta época del año.

La presentación, realizada bajo la dirección de Daniela Parra, se llevará a cabo en el Palacio Postal (Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc), el sábado 14 de diciembre, a las 12 y 13 h, en un espectáculo realizado para todo público, con duración de 45 minutos.

El concierto integrará las piezas How Beatiful are the Feet-Mesias, de Hândel, interpretada por la soprano Luz Valeria Viveros; Esurientes Implevit Bonis- Magnificat, creada por J.S. Bach, a cargo de la mezzosoprano Andrea Pancardo; Rejoice Greatly-Mesías, del compositor G. F. Händel, interpretada por la soprano Lili Nogueras; Et Misericordia-Magníficat, de J.S. Bach con la participación del tenor Gerardo Rodríguez y la mezzosoprano Andrea Pancardo.

Además de las obras Werther: Frère Voyez, Ces lettres! Qui m’aurait dit la Place, Bonjour, Grande Soeur (Dueto) Werther!, creada por J. Massenet, a cargo de la mezzosoprano Mariana Sofía García y la soprano Luz Valeria Viveros; Ah! Per Sempre io ti Perdei, de I Puritani, de Bellini, con el barítono Hugo Barba; Io son I’umile Ancella, de Francesco Cilea, interpretada por la mezzosoprano Mariana Echeverria; Ma Pauvre Enfant Cherie, de J. Massenet, con la participación de Hugo Barba y Lili Nogueras; para concluir con Hallelujah-Mesias, de Hândel, con la participación de todos los integrantes del EOBA.

Se trata de un concierto navideño con pequeños fragmentos del oratorio en inglés de El Mesías, de Georg Friedrich Händel, una de las obras corales más conocidas e interpretadas en época decembrina, acompañado de diversas arias de ópera de gran popularidad. “Dentro de un ciclo de intervenciones escénicas que hemos venido realizando es un honor compartir con el público este último recital de 2024, con un espíritu festivo al acercarse la Navidad.

“Comenzaremos con varias piezas de oratorio interpretadas por los y las beneficiarias y en la segunda parte se dará un salto hacia Massenet, Bellini y el Aleluya de Händel, para desearnos a todos y todas un excelente periodo vacacional, independientemente de nuestras creencias, pero conectados por la música”, afirmó Daniela Parra.

Los integrantes del EOBA cuentan con alta calidad técnico vocal y talento actoral. Fue creado en 2014 por el INBAL, instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con el propósito de ofrecer programas de perfeccionamiento para promover niveles profesionales de calidad internacional a través de talleres, clases magistrales y presentaciones artísticas para impulsar la excelencia profesional de sus residentes en el entorno mundial. Sus beneficiarios han participado en numerosas producciones de ópera mundial.

