El Ensamble Il Furore Evocará Las Sonoridades De La Música De Los Siglos XVII Y XVIII

Con lo mejor del repertorio barroco francés, el ensamble hispano-mexicano Il Furore presentará el concierto Avec le privilège du Roy. Música instrumental bajo el reinado de Luis XIV y Luis XV; viernes 20 de septiembre, a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Como parte del programa Música Inbal en la Ponce y dentro del ciclo de Música antigua, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal, el programa estará a cargo del ensamble Il Furore, especializado en la interpretación y difusión de la música antigua, conformado por Raquel Masmano (violín barroco), Mario Salinas (viola da gamba) y Daniel Ortega (clavecín), en esta ocasión con la participación del artista invitado Vincent Touzet (traverso barroco).

El programa estará integrado por las obras Quatrième Concert (1722), de François Couperin (1668-1733); Deuxième Récréation de Musique Op. VIII (1737), de Jean Marie Leclair (1697-1764); Pièces de Clavecin en Concerts, IIIe Concert, París (1741), de Jean-Philippe Rameau (1683-1764); y Sonata III en Re menor, de Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770).

Il Furore ofrece una propuesta fresca para un repertorio poco conocido y ejecutado en México. Gracias a su musicalidad y creatividad, el ensamble logra evocar las sonoridades de la música de los siglos XVII y XVIII, a través de un riguroso estudio de la música desde una perspectiva históricamente informada.

Para ello recurren a las fuentes históricas, al tratamiento retórico de la música, el estudio de los estilos nacionales y el uso de instrumentos históricos y cuerdas de tripa. Desde su formación en 2017, Il Furore se ha presentado en los principales foros nacionales.

Por su parte, Vincent Touzet, artista de origen francés, estudió en el Conservatorio de Boulogne-Billancourt, obteniendo primeros premios de flauta transversal y de música de cámara. En México ha sido invitado con frecuencia para tocar con las orquestas del Teatro de Bellas Artes, Filarmónica de la UNAM, de Cámara de Bellas Artes y el Ensamble del Cepromusic, entre otras.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More