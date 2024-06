El Cepromusic Transmitirá Clases Magistrales Relacionadas Con La Obra De Iannis Xenakis

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta cinco clases magistrales virtuales alrededor de las obras Rebonds A y B; Ikhoor; Mikka y Mikka S; Keren, Thallein y Phlegra; y Dhipli Zyia, del compositor Iannis Xenakis, a partir del lunes 24 y hasta el viernes 28 de junio a las 1:002 h en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Las clases magistrales que se impartieron en 2022 en las instalaciones del Cepromusic por los maestros y maestras residentes del ensamble, ahora se transmitirán en línea para que más personas puedan estudiar el repertorio del compositor de ascendencia griega.

El lunes 24 de junio se revisará Rebonds A y B (percusión), con Abraham Parra; el martes 25 Ikhoor (trío de cuerdas), con Juanmanuel Flores, Alena Stryuchkova y Ana Rodríguez; el miércoles 26 Mikka y Mikka S (violín), con Leonardo Chávez y Carla Benítez; el jueves 27 Keren, Thallein y Phlegra (corno, trombón y trompeta), con Alfredo Fenollosa, Xavier Frausto y Diego Velásquez; y el viernes 28 Dhipli Zyia (violín y violonchelo), con Juanmanuel Flores y Ana Rodríguez. Cada clase con una duración aproximada de 90 minutos.

lannis Xenakis (1922-2001) nació en Braila, Rumanía. Cursó estudios con los compositores Arthur Honegger, Darius Milhaud y Olivier Messiaen y de 1948 a 1960 fue asistente del arquitecto Le Corbusier. Entre sus aportes a la arquitectura moderna destacan el pabellón Philips de la Exposición Mundial de Bruselas de 1958 y la fachada del Convento de La Tourette.

Sus composiciones combinan la física, la arquitectura y las matemáticas. Su idea de música estocástica se basa en la teoría de conjuntos, la lógica simbólica y la teoría de probabilidades unidas a un concepto de stochos o evolución hacia estados estables de la materia. En 1966 fundó el Equipe de Mathématique et Automatique Musicales (EMAMu), posteriormente conocido como CEMAMu.

Durante 2022 el Cepromusic ofreció 13 conciertos en los que interpretó 15 obras en el ciclo titulado X(enakis)100. Estos programas tuvieron lugar en diferentes recintos y museos del Inbal, el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos y el Teatro Juárez en Guanajuato.

Las clases magistrales permanecerán en el canal de YouTube del Inbal para consulta pública.

Se pueden seguir las redes sociales del Inbal en Instagram (@INBAMX), Facebook (/INBAmx) y X (@bellasartesinba) y de Cepromusic en Instagram (@cepromusicinba), Facebook (/Cepromusic) y X (@CEPROMUSIC).

