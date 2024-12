El Cenidim Presentó Su Plataforma De Información Musical, Una Herramienta Sobre Su Patrimonio Documental

Con motivo de su 50 aniversario, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim) Carlos Chávez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presentó su Plataforma de Información Musical; un repositorio que integra su patrimonio documental a las oportunidades de comunicación de la era digital.

En el Aula Magna José Vasconcelos, del Centro Nacional de las Artes, el director del Cenidim, Víctor Barrera, destacó que esta herramienta permitirá el acceso en línea a colecciones y productos de investigación, democratizando la información musical de México. “Fortalece los derechos culturales y permite que estudiantes, docentes e investigadores accedan a nuestros acervos desde cualquier lugar”.

La coordinadora académica, Áurea Maya Alcántara, mencionó que la plataforma no solo preserva el patrimonio musical mexicano, sino que también facilita el conocimiento sobre los recursos del Cenidim. Se pueden consultar por ejemplo dos libros editados por el Centro: el Catálogo del Archivo Histórico del Conservatorio Nacional de Música y el Catálogo de la Colección Sánchez Garza, que abordan períodos históricos relevantes.

Investigadores como Herlinda Mendoza y Alejandra Juan Escamilla presentaron sus contribuciones, destacando archivos significativos, como el Catálogo del Archivo Gerónimo Baqueiro y el Archivo musical Agustín Baranda, que contiene obras valiosas de 1907 a 1957.

Bárbara Pérez habló sobre la Colección Sánchez Garza, que refleja las prácticas musicales novohispanas. Rosa Virginia Sánchez se refirió al Catálogo de canciones en el cine mexicano, el cual busca documentar la época dorada de nuestro cine; Julio Gullco presentó Fonografía mexicana de la canción para las infancias, y Beatriz Hernández destacó la Colección Prensa musical, que promovió la cultura musical en el México posrevolucionario.

