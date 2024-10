El Cenidiap Presenta El Libro Electrónico Diseño De Interiores En México Durante El Porfiriato

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), invitan a la presentación del libro Privacidad, domesticidad, confort e higiene. Diseño de interiores en México durante el Porfiriato.

La obra explora cómo el sistema de diseño se ha regido a lo largo de su historia por cuatro conceptos: privacidad, domesticidad, confort e higiene. Los tres primeros comenzaron a gestarse antes de la Revolución industrial, de manera paralela al desarrollo del sistema capitalista, logrando su consolidación a finales del siglo XIX con el arribo del cuarto concepto: la higiene.

Desde ese momento y hasta la fecha, estos principios regidores del diseño se encuentran inmersos en la vida cotidiana de las sociedades occidentales, tanto en el mundo público como en el privado. Su presencia permite que lo típico sea una de las categorías estéticas que más disfrutamos, aunque precisamente por estar presente en el día a día no se aprecia hasta que dejamos de tenerla.

La actividad contará con la participación de Carolina Magaña Fajardo, coordinadora del área de Investigación, Comunicación y Cultura de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México, Campus Sur; el ilustrador del libro, Rafael Barbabosa Argüelles, profesor de la Escuela de Diseño del INBAL; Omar Cruz García, gerente del Museo Nacional de la Vivienda, y la autora, Martha Eugenia Alfaro Cuevas, investigadora del Cenidiap.

La presentación se efectuará de manera presencial el 30 de octubre a las 12:00 h, en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes y será transmitida en vivo a través de las redes sociales del Cenidiap y del Canal 23.

