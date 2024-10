Ejercicios De La Memoria Colectiva, Taller Sobre El Patrimonio Monumental De Ciudad Juárez

Con el propósito de profundizar en la historia y el arte contemporáneo, el Museo de Arte de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) —espacio que además de brindar interesantes muestras de arte plástico ofrece una serie de actividades culturales para el enriquecimiento y esparcimiento de las personas que lo visitan—, llevará a cabo el taller El encuentro: Ejercicios de la memoria colectiva, el sábado 12 de octubre, a las 18:00 h, en el marco de la exposición Materia sólida.

La actividad estará a cargo del tallerista Juan Alavez, quien desde el año 2000 ha trabajado en Ciudad Juárez. Estudió en la Academia de Artes Rufino Tamayo de la ciudad de Oaxaca con una beca, bajo la dirección del maestro Juan Alcázar, trabajando diversas técnicas, como pintura al óleo, acuarela, pastel, acrílico y gráfica, además de ser alumno de los pintores y grabadores Justina Fuentes y Juan Alcázar.

En Ciudad Juárez estudió las técnicas de dibujo y prisma color en la academia Tlacuhilo, a cargo de la pintora Ofelia Alarcón; en el Taller de Grabado con el maestro Ismael Guardado; y en el Taller de grabado en acetatos con la maestra Adriana Margain. Ha participado en diversas exposiciones en Ciudad Juárez, Oaxaca y Ciudad de México. Se hizo acreedor al primer lugar en el Concurso de Artistas Pintores de Ciudad Juárez y participó como miembro del colectivo Descatrinados.

Durante El encuentro: Ejercicios de la memoria colectiva, Juan Alavez guiará al público participante en una reflexión sobre el significado y contexto del monumento El encuentro, del escultor Juan Carlos Canfield. Se trata de una pieza de bronce con base de concreto que representa la conquista española sobre los “indígenas mansos”, grupo que vivía de la caza, la recolección y la pesca en el Río Bravo. Fue instalada en el Parque Lineal Cuatro Siglos, con motivo del 400 aniversario de la Toma de don Juan de Oñate.

Asimismo, durante el desarrollo de la plática, el tallerista hablará de su proceso creativo y ahondará sobre los monumentos con los que cuenta Ciudad Juárez que forman parte de su identidad y manifestaciones culturales más representativas de la entidad, y que se sitúan en el imaginario colectivo; para finalizar con una actividad en la cual los participantes tendrán la oportunidad de crear un libro objeto y un mini libro de artista con narrativas de los monumentos recordados en el espacio público.

Para más información e inscripciones, dirigirse al Museo de Arte de Ciudad Juárez, espacio construido como parte del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) para crear centros culturales y de diversión a lo largo de toda la franja fronteriza de México con Estados Unidos, localizado en Circuito José Reyes Estrada No. 3310, Ciudad Juárez. Chihuahua. Horario: de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More