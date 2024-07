Creadores Del Norte Del País Dialogan Sobre Los Puentes Entre Artistas, Creativos Y Proyectos

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), lleva a cabo la tercera jornada del Encuentro de Creadores Emergentes reúne a César Alejandro Beltrán Navarro, Jissel Chávez, Laura Galindo y Alma Patti, quienes dialogarán en torno al tema Puentes entre creadores, creativos y proyectos, el 26 de julio de 2024 a las 19:00 h en la Sala Norte del recinto anfitrión.

Los participantes expondrán sus procesos creativos y de gestión para llevar a cabo sus proyectos artísticos y culturales, con el fin de que la comunidad fronteriza pueda establecer un intercambio de ideas y herramientas para la gestión de proyectos.

César Alejandro Beltrán Navarro, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, abordará el proyecto de @CNYBE, como parte de su trabajo enfocado en el ámbito sonoro y visual, así como en la producción musical, con proyectos colaborativos como DJ y en las áreas de diseño, fotografía, literatura y arte digital.

Para él, vivir en la complejidad de este entorno industrial, de este vaivén de personas y emociones y en la melancolía del paisaje árido y violento del que emanan tantos sonidos, son elementos suficientes para reconstruir tejidos individuales rotos y establecer conexiones sociales que fortalecen la reconciliación con esta ciudad y con cada uno de sus habitantes y de quienes viven fuera de ella.

Por su parte, Jissel Chávez Bencomo (1993) es productora visual egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su producción se enfoca en la fotografía análoga, en procesos antiguos y en la intervención con técnicas mixtas, basándose en temáticas como la ciudad y su arqueología como puente a la memoria personal o colectiva.

Las caminatas y el ejercicio de observar son fundamentales en su proceso creativo, la mezcla de ciudad industrial y rural nutre la esencia de los lugares y personas que forman parte del entorno inmediato, lo cual culmina en una producción visual como testimonio de que el arte se convierte en la extensión de uno mismo.

Alma Patti es diseñadora y artista textil, dentro del proyecto Cola de ratón experimenta con el bordado como forma de expresión artística. Su proyecto comenzó en 2020 como emprendimiento, utilizando el bordado para plasmar sus sentires. Actualmente lo considera un proyecto artístico y multidisciplinario. Asimismo, desarrolla la intervención de prendas, el fotobordado, la poesía, la ilustración, la escultura, el dibujo y la creación de fanzines.

La charla tendrá lugar el 26 de julio en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, que se ubica en Circuito José Reyes Estrada 3310, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.