Concierto Clinamen Reúne Electrónica, Lo Digital, Lo Análogo, La Voz En Ex Teresa Arte Actual

“Mis obras invitan a mirar y participar en la exploración constante de la interioridad”, asegura Aliona Pankina, quien el miércoles 31 de julio, a las 19:00 h, en el Ex Teresa Arte Actual presentará el proyecto multidisciplinario Clinamen, al lado de Enrique Arriaga e Iván Naranjo.

Se trata de “una experiencia sonora y performativa en la cual la electrónica, lo digital, lo análogo, la voz y el movimiento se entrelazan con el espacio acústico de Ex Teresa y desafían al control absoluto y a lo predeterminado, al explorar lo impuro, los espacios caóticos y lo impredecible del acto creativo”.

Pankina asegura que sus piezas “son actos de exploración que van y vienen de lo que se puede decir con palabras al mar sin fondo de la experiencia vital; emergen en sonido, imagen, movimiento, gesto teatral. Mi obra sigue una voluntad de penetrar la experiencia vital; no quiere deshacerse de ella, sino convertirla en muchas cosas”.

La artista multidisciplinaria, quien estudió en Londres y Bélgica, afirma que quiere dejar de vivir “para algo”; en cambio busca reafirmarse como ser viviente, explorar el ámbito donde la vida surge, como un ser humano expuesto a la crudeza de su sentimiento.

Aliona Pankina (quien recientemente cumplió 37 años) reside en México desde hace una década. Ha expuesto en Ex Teresa Arte Actual, Museo del Chopo, Galería Sonora, Vértice. Experimentación y Vanguardia de la UNAM y otros espacios públicos y privados, además de centros culturales de Buenos Aires y Nueva York.

El diseñador sonoro y compositor Enrique Arriaga Celis ha incursionado en la gestión cultural, la curaduría, la educación artística y el diseño sonoro. Sus obras se valen de la música electrónica experimental y el dibujo para el desarrollo de sistemas personales de trabajo que parten de un interés por la improvisación, el gesto, los patrones de repetición, la alteración de los estados de percepción y la relación abstracción-figuración.

Sus proyectos sonoros han sido expuestos en Cabaret Voltaire de Zurich, Spazio Aéreo de Venecia, Errand Sound de Berlín y Centre for New Music de San Francisco, por citar los más reconocidos.

Iván Naranjo estudió en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia, Michoacán; tiene una maestría en música experimental por la Wesleyan University y es doctor en composición por la Stanford University.

Su música es resultado de su interés por las posibilidades expresivas de situaciones musicales que involucran estructuras flexibles, autosimilaridad y ensamblajes de músicas. Gran parte de su trabajo está escrito para ensambles de cámara, pero se extiende a la instalación, la música algorítmica, la electrónica en vivo y la improvisación.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico. El concierto tendrá entrada libre, con aforo limitado a 250 personas.

