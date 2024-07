Con El Taller Desde El Corazón Motivan Al Público A Crear Arte Objeto Sobre Frida Kahlo

Enter Your Email to Unlock This Article



Como una forma de acercarse a Frida Kahlo, a través de sus objetos personales, así como de explorar las emociones para realizar una pieza de arte objeto, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), invita al público a participar en el taller Desde el corazón, todos los fines de semana del 27 de julio al 27 de agosto, en el contexto de la exposición Kahlo sin fronteras.

“Este taller tomará como inspiración varias piezas de la muestra, por un lado, Retrato ausente, que es una reinterpretación de la fotógrafa Cristina Kahlo sobre una de las batas que su tía abuela utilizó, mientras estuvo internada en el Centro Médico ABC”, explica Lourdes Sánchez, jefa de Servicios Educativos del recinto.

“Esta no es una bata cualquiera, presenta manchas de pintura de diversos colores y tamaños, lo cual deja ver la tenacidad de la artista en un momento crítico y de vulnerabilidad. También se presenta una gráfica de la respiración de Frida, la cual está reinterpretada por su sobrina nieta para mostrarnos cómo sonaría el corazón de la pintora”, señala en entrevista.

Menciona que ambas piezas son evidencia de la vida de Frida Kahlo y resalta que, como parte de la exposición, Cristina Kahlo no solo reinterpretó, sino que presenta obras de su autoría inspiradas en el acervo médico, como un políptico o cuadernillo, el cual será utilizado como referencia para el taller.

“A partir de estos materiales invitamos al público a hacer una pieza, un libro objeto, y a hablar sobre las emociones: alegría, afecto, gratitud, miedo, tristeza, esperanza, así como reflexionar sobre cómo podemos representarlas, tomando como referencia el trabajo de ambas artistas, Frida y Cristina Kahlo”, indica.

Como parte de las actividades también se podrá elaborar una paleta de colores, similar a lo que hizo Frida en el libro que hoy conocemos como su Diario. “Ella hizo una especie de catálogo personalísimo donde asoció los colores a una emoción, por ejemplo, el negro no le representaba nada, pero el verde lo asoció a la tristeza, el amarillo a la locura y el azul marino a la ternura”.

Al respecto, comenta que en el taller los participantes podrán asociar colores y emociones bajo una lectura completamente personal y libre. El resultado final será un cuadernillo similar al que se presenta en la exposición.

Asimismo, señala que la actividad durará 30 minutos, dentro del horario de visita al museo, y está dirigido a todas las edades, con una cuota de recuperación de $30 (treinta) pesos, la cual incluye los materiales. El público se podrá llevarse la pieza a su casa.

La también mediadora invitó al público a las charlas introductorias y recorridos mediados que se realizan sábados y domingos, de 11:00 a 17:00 h, de forma gratuita, solicitándolos en la taquilla del recinto.

La charla introductoria es una explicación general sobre el museo y la historia de las casas, que son los primeros ejemplos de arquitectura funcionalista en México. Por su parte, la visita mediada es un recorrido por las casas estudio de Diego Rivera, Frida Kahlo y Juan O' Gorman, en la cual se profundiza tanto en la exposición permanente, que reúne objetos personales de los artistas, así como por la exposición temporal Kahlo sin fronteras, exposición que conmemora a la artista en el 70 aniversario de su deceso.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo abre de martes a domingo de 10:00 a 17:30 h. El costo del boleto de entrada es de 45 pesos. El acceso es gratuito para menores de 13 años, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores con credencial Inapam. Los domingos la entrada es libre.

