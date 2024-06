Con Concierto Semiescenificado, El EOBA Conmemora El Día Internacional Del Orgullo LGBT+

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con el Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), bajo la dirección artística de María Katzarava, presentarán dos conciertos como parte de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se conmemora el 28 de junio.

La actividad contará con la participación de destacados solistas del Estudio de la Ópera de Bellas Artes: Juan Marcos Martínez (barítono), Lili Nogueras (soprano), Andrea Pancardo (mezzosoprano), Luz Valeria Viveros (soprano), Mariana Sofía García (mezzosoprano), Mariana Echeverría (soprano) y Gabriel Vargas (contratenor). Estarán acompañados por los pianistas Miguel Brito y Ricardo Galaviz, con la dirección de escena a cargo de Daniela Parra.

La maestra de actuación del EÓBA, Daniela Parra, platica sobre lo que el público puede ver el próximo 22 de junio a las 12:00 y 13:00 h en el Palacio Postal. “En suma a las reflexiones sobre la visibilización de la comunidad LGBT+, el EOBA hace este concierto a manera de intervención espacial en donde van a interpretar canciones que sorprenderán al espectador y esperamos que las canten y las bailen con nosotros. En el EOBA queremos sumarnos a las voces de la toma de conciencia de la inclusión, de la equidad y de la igualdad de derechos -ejes transversales del Inbal”.

Comentó que en esta pequeña presentación de 25 minutos, además de música, habrá poesía que las y los beneficiarios del EOBA han seleccionado con la misma temática, así que también se podrán escuchar las voces a la distancia de sor Juana Inés de la Cruz y de Federico García Lorca, por citar algunos ejemplos.

La también directora de escena de El OEBA canta con orgullo dijo que como grupo artístico del Inbal tiene la responsabilidad social de sumarse a las luchas que se están conformando en nuestra sociedad para ser un colectivo incluyente, consciente y amoroso que fomente en todas las edades vínculos de paz y armonía, así como armonía tiene la música.

Este concierto semiescenificado tendrá lugar el próximo 22 de junio con dos presentaciones, a las 12:00 y 13:00 h en el emblemático Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El mes del Orgullo se conmemora en México cada 28 de junio, en reconocimiento de la diversidad y la lucha por la igualdad de la comunidad LGBT. Estas celebraciones son una oportunidad para promover la tolerancia, la igualdad y el respeto a las diversas expresiones de amor y la individualidad.

