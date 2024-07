Christian Peña Recibirá El Premio Xavier Villaurrutia De Escritores Para Escritores 2023

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en conjunto con la Sociedad Alfonsina Internacional, realizarán el martes 23 de julio a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la entrega del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2023 a Christian Peña por su obra Quirón.

El presídium estará integrado por la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López; el director de la Sociedad Alfonsina Internacional, Felipe Garrido; el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras; la poeta Tanya Huntington, quien fungió como jurado del certamen; la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda, así como el autor galardonado.

De acuerdo con el acta del jurado —conformado por Eloy Urroz, Sol Ceh Moo y Tanya Huntington—, se consideró a esta obra como merecedora del galardón, ya que “el autor conjuga diversos elementos que interactúan entre sí para crear una constelación poética que exhorta a redefinir la relación entre el pasado y el presente del poeta, como hijo y como padre. También explora temas como el amor, la muerte, la identidad, la moralidad y la naturaleza del ser humano”.

La obra galardonada retoma la figura mitológica del centauro —mitad hombre, mitad caballo— para aludir a la figura padre-hijo. Desde su cosmovisión, el también ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2014 toma a la poesía como un instrumento liberador de la personalidad y de las emociones.

Christian Peña nació en la Ciudad de México en 1985. Es poeta y ensayista. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2005 a 2006 y 2006 a 2007 y del Fonca en el programa Jóvenes Creadores 2010-2011 y 2012-2013.

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes 2008 por De todos lados las voces; el Nacional de Poesía Amado Nervo 2009 por El síndrome de Tourette; el Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2009 por Janto; el Nacional Clemencia Isaura 2011 por Libro de pesadillas y el Premio Ramón López Velarde 2011 por Herakles, 12 trabajos; y el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2019 por Expediente X.V., entre otros.

El Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores surgió en 1955, a iniciativa del crítico literario Francisco Zendejas. Desde entonces, su propósito es estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas, así como la producción literaria de autoras y autores —tanto latinoamericanos como iberoamericanos— con la condición de que la obra premiada haya sido publicada en México.

En más de medio siglo de existencia, escritoras y escritores como Juan Rulfo (1955), Octavio Paz (1956), Rosario Castellanos (1960), Elena Garro (1963), Juan José Arreola (1963), Fernando del Paso (1966), Elena Poniatowska (1969), Eduardo Lizalde (1970), Carlos Montemayor (1971), José Emilio Pacheco (1973), Carlos Fuentes (1975), Augusto Monterroso (1975), Tita Valencia (1976), Inés Arredondo (1979), Sergio Pitol (1981), Luisa Josefina Hernández (1982), Margo Glantz (1984), Alberto Ruy Sánchez (1987), Ernesto de la Peña (1988), Carmen Boullosa (1989), Francisco Hernández (1994), Carlos Monsiváis (1995), Juan Villoro (1999), Coral Bracho (2003), David Huerta (2005), Pura López Colomé (2007), Adolfo Castañón (2008), Tedi López Mills (2009), Myriam Moscona (2012), Álvaro Uribe (2014), Enrique Serna (2019), Malva Flores (2020) y Cristina Rivera Garza (2021) han recibido este reconocimiento.

