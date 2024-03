Review: KARIBUNI - IL SANGUE È ROSSO PER TUTTI al TEATROSOPHIA

Get Access To Every Broadway Story



Debutto assoluto per Karibuni, un adattamento teatrale del libro omonimo di Giancarlo Di Giacinto dove l’autore racconta le lunghe esperienze di vita vissute nel continente africano dal primo viaggio quando aveva 16 anni negli anni ’60 e fino ai più recenti anni 2000. A volere questo adattamento è stato Bruno Petrosino che oltre ad essere rimasto affascinato da questo testo e dalla profondità di una umanità da noi occidentali spesso travisata, ne ha curato la regia oltre ad interpretarne un ruolo fondamentale.

In scena Giancalo Di Giacinto racconta se stesso, i suoi incontri, le persone con cui ha condiviso brevi ma intensi momenti della sua vita e che hanno lasciato in lui un segno indelebile. Karibuni in lingua swahili significa “benvenuti” e non a caso l’autore ha scelto questa parola per sottolineare l’accoglienza che ha avuto dal popolo africano nei vari stati in cui ha vissuto o che ha solamente visitato. Ne fa un racconto profondo, emozionante e molto realistico. Un racconto che viene accompagnato da suoni, musiche e percussioni curate dal vivo da Andrea Causapruna, attentamente studiate per trasportare lo spettatore nella giusta atmosfera. A vivacizzarlo sono gli interventi recitati, cantati e ballati da Bruno Petrosino che si fa carico di “interpretare” nel vero senso della parola quelle atmosfere a noi così poco conosciute.

L’attore e regista ha dimostrato una notevole versatilità soprattutto nella grande scioltezza con cui si è destreggiato nell’alternare interventi recitati in italiano e quelli più consistenti recitati in lingua swaili. Si è potuto notare un profondo studio sia dei suoni in cui è sicuramente stato aiutato dalla sua ottima dizione e potente voce, ma anche dei movimenti e dell’uso accurato dei continui cambi di costume: con pochi accorgimenti ha ben “addobbato” sia i suoi monologhi che le sue danze autoctone. Ma se Petrosino ha sicuramente fatto un profondo lavoro nel dirigere il suo personaggio, ha forse troppo trascurato la direzione del suo narratore. Lo svolgimento della pièce per quanto carica di emozione, è risultato un po’ lento ma soprattutto altalenante tra momenti più vivaci e altri meno, scanditi dal troppo diverso approccio dei due protagonisti. Giancarlo Di Giacinto non è un attore e non ha nessuna pretesa di esserlo: forse neanche un attore professionista avrebbe potuto trasmettere l’emozione vera dei suoi racconti vissuti in prima persona. Tuttavia per poter offrire al pubblico uno spettacolo che colpisca al cuore a volte non basta la sola emozione, ci vuole anche maestria e ritmo che in questa prima sono un po’ mancati.

È comunque forte e chiaro il possente messaggio che l’autore vuole passare ai suoi lettori e che Bruno Petrosino ha elaborato per i suoi spettatori ed è quello di un continente che probabilmente non riuscirà mai a liberarsi dal pesantissimo spettro di una schiavitù ancestrale che trasuda in ogni possibile aspetto. C'è la schiavitù di chi è costretto ad abbandonare le sue origini per sopravvivere. C'è la schiavitù delle donne ancora completamente assoggettate sia fisicamente che psicologicamente agli uomini e quella di un continente continuamente sfruttato per consentire ai popoli occidentali di poter usufruire di un tenore di vita molto agiato. L’Africa comunque affascina e soprattutto non cede. La sua natura è forte e per quanto la si voglia sottomettere, alla fine lei vince sempre. Perché come recita il sottotitolo di questo spettacolo che riprende una frase detta all’autore da una donna sua governante che, malgrado le sofferenze, malgrado abbia subìto la mutilazione genitale e attraversato 12 gravidanze, con profonda umanità gli disse: “anche se abbiamo la pelle di colore diverso, il colore del sangue è rosso per tutti”. Una semplice ma scottante verità su cui tutti noi (ed in particolare certe categorie di politici) dovremmo tenere fortemente presente.

Karibuni restrà in scena al Teatrosophia fino a domenica 10 marzo.

TEATROSOPHIA presenta KARIBUNI

Il sangue è rosso per tutti

adattamento e regia di Bruno Petrosino

tratto dal libro “KARIBUNI" di Giancarlo Di Giacinto

con Giancarlo Di Giacinto e Bruno Petrosino

musiche originali dal vivo di Andrea Causapruna