Review: IO ED EMMA al TEATROSOPHIA

Torna in scena la drammaturgia più che mai attuale Io ed Emma scritta e diretta da Valentina Cognatti. La calda intimità del palcoscenico del Teatrosophia racchiude come in un prezioso portagioie, un insieme di sentimenti, di rabbia, di situazioni inespresse che rimbalzano tra le scure pareti rivelando drammatici segreti troppo a lungo tenuti nascosti.

Emma ritrova sua figlia dopo un lunghissimo periodo di silenzio. Una perpetuata menzogna, creata a scopo protettivo, le aveva allontanate. Ora che la figlia aspetta a sua volta un bambino, viene presa dalla paura di non poter essere una buona madre non avendo avuto un buon esempio dalla sua. Senza veramente volerlo, è proprio alla sua genitrice che chiede aiuto. E non è facile chiedere aiuto proprio a chi ci ha mentito, seppure con le più buone intenzioni. L’incontro inizia con estrema freddezza, con un distacco che sembrerebbe impossibile da superare. Lentamente tristi e angoscianti verità riemergono dal profondo e da un passato che la madre ha disperatamente cercato di nascondere, quello di un marito possessivo e violento che non le lascerà scampo. La sofferta confessione delle violenze subite dalla madre riavvicinerà le due donne ridando fiducia nella figlia che si ritroverà ad affrontare un padre assassino da cui non potrà mai distaccarsi: ritroverà ogni giorno il suo sguardo in quello del proprio figlio.

La costruzione di questa drammaturgia è estremamente curata sia nel particolare sintattico che in quello psicologico: denota un profondo studio dei personaggi e delle situazioni (tutte ispirate da testimoniaanze reali) senza poter dare una soluzione che non è facile da identificare. La menzogna della madre, ideata a scopo protettivo, può essere stata per lei la scelta più evidente e semplice da attuare. Ma era la scelta giusta? Emma non poteva sapere che il suo desiderio di protezione avrebbe fatto nascere nella figlia, cresciuta in quella menzogna, una grande insicurezza. La regia di Valentina Cognatti è esemplare. Ha diretto le sue attrici, Loredana Piedimonte nel ruolo della madre Emma e Martina Grandin in quello della figlia, con una precisione quasi millimetrica. Particolarmente studiato l’uso delle luci curate da Andrea Canestri. Valentina Cognatti ha infatti costruito una tattica serie di flash-back in cui le due attrici (molto ben coadiuvate dalle giovani Viola Sura e Nicole Caleffi che interpretano la figlia da adolescente e da bambina) recitano le loro scene come si stesse assistendo ad un montaggio da grande schermo. I cambi di scena, dal buio totale alla scena illuminata, avvengono in pochissimi secondi e con una precisione quasi cinematografica mostrando differenti scene del passato delle due donne in varie epoche della loro vita. Un effetto molto intrigante ed affascinante. Loredana Piedimonte ha dato al suo personaggio la forza di un amore materno molto intenso in cui ha ottimamente dosato la difficoltà di non poter distinguere tra bene o male delle sue decisioni. A sua volta Martina Grandin esprime la sua confusione, la sua insicurezza con una tenerezza quasi adolescenziale. Nonostante la sua raggiunta posizione di donna con una carriera ed una vita di coppia equilibrata, le mancava quel tassello per potersi sentire finalmente libera. Quel tassello che nel finale le permetterà di poter affrontare quel padre assassino come donna cosciente e non più come figlia ignara.

Io ed Emma non è solo una drammaturgia teatrale, è un testo estremamente educativo che assolutamente merita una maggiore diffusione. Dovrebbe essere visto da spettatori di ogni età e classe sociale. La violenza domestica non si estirperà mai con pene più severe (spesso poi mai inflitte) ma con l’educazione e la prevenzione fin dalla più giovane età. L’impegno di Valentina Cognatti va sostenuto e incoraggiato di fronte ad una società sorda e incapace di fare quel cambiamento che sinora è stato affrontato solamente a parole e non con realtà concrete.

Io ed Emma sarà in scena al Teatrosophia sabato 16 e domenica 17 dicembre.

MARGOT THEATRE COMPANMY E TEATROSOPHIA

presentano

IO ED EMMA

scritto e diretto da Valentina Cognatti

Organizzazione- Alice Staccioli

Audio e Luci - Andrea Canestri

Scenografia - Michelangelo Raponi

Cast

Loredana Piedimonte

Martina Grandin

Viola Sura

Nicole Caleffi