Review: APPUNTAMENTO A LONDRA al TEATROSOPHIA

Appuntamento a Londra è un appuntamento con un testo che lascia con il fiato sospeso fino all'ultima scena, momento in cui lo spettatore finalmente riesce a srotolare la complicata matassa sentimentale ed esistenziale del protagonista. Scritta nel 2008 da Mario Vargas Llosa (Premio Nobel 2010 per la letteratura) questa pièce ebbe una prima versione italiana nel 2009 con Pamela Villoresi e David Sebasti. Sono seguite altre messe in scena, sempre con un cast formato da un uomo e una donna. In questo nuovo allestimento, la regista Ilenia Costanza ha voluto un cast tutto al maschile, avvicinandosi molto di più alla vera realtà del testo originale.

In una stanza d'hotel di Londra un uomo d'affari, Chispas, incontra una donna, Raquel, che si spaccia per la sorella del suo migliore amico d'infanzia di cui aveva perso le tracce 35 anni prima dopo una lite. La misteriosa donna, tra ricordi e avances, fa rivivere all'uomo situazioni che aveva accantonato e deciso di dimenticare pur avendole ben chiare nella sua mente. Tra risate e momenti di tensione, vengono a galla i vari scheletri ben nascosti nei vari armadi con un finale a sorpresa che rivela la scottante verità di una vita di repressione e insoddisfazione. Ben presto ci si rende conto che la donna esiste solamente nella mente dell'uomo che in momenti di debolezza immagina quello che avrebbe voluto vivere con il suo amico mentre in momenti di lucidità rifiuta quegli stessi momenti con un'aggressività machista nel totale diniego della sua omosessualità repressa.

REGIA. LUCI E MUSICA IN UN'INTERAZIONE BEN STUDIATA

L'attenta regia di Ilenia Costanza accompagna lo spettatore a distinguere l'altalenante stato d'animo diviso tra realtà e immaginazione, tra il realmente vissuto e quello che si sarebbe voluto vivere. L'attento gioco di luci disegnato da Giorgia Mancuso, con dei chiaroscuri ben evidenti, rivela le differenze tra il momento del ricordo e quello del momento reale. Ad accompagnare queste differenze tra i due portamenti hanno contribuito in maniera fondamentale le musiche originali di Lorena Vetro la cui ambientazione sudamericana ben rispecchia gli stati d'animo dei due protagonisti. Senza cadere negli stereotipi delle sonorità peruviane, paese d'origine del protagonista, Lorena Vetro ha arrangiato i brani, dal ritmo tipicamente sudamericano, con una particolare aggiunta di strumenti per adattarli all'ambientazione londinese e all'intensità di ogni frangente del racconto. (sua la voce nella versione del classico Quisaz, Quisaz, Quisaz) L'insieme del lavoro di luci e musica crea sulla scena un'atmosfera di notevole sostegno ai due attori divenendo a loro volta protagoniste a pari livello.

Nel ruolo di Chispas si cimenta Guido Lomoro, nel suo ritorno sulla scena dopo anni in cui si è dedicato principalmente alla gestione del Teatrosophia, la sua creatura che si sta affermando come uno dei migliori teatri Off di Roma. La sua tensione in questo ritorno e sul "suo" palcoscenico, è palpabile fin dalle prime battute ed è solamente verso la metà della rappresentazione che è riuscito a sciogliersi e a riconquistare il terreno perduto all'inizio. La sua recitazione è risultata più efficace nei momenti del tenero ricordo di un passato melanconico mentre ha perso un po' di credibilità nella recitazione più impulsiva. Decisamente vincente la scelta di Enzo Piscopo nel ruolo di Raquel, ruolo nato per un personaggio transessuale, in cui l'attore, carico delle sue esperienze al Bagaglino e di truccatore dal talento non comune, ha incantato con una recitazione estremamente spontanea e credibile. La sua Raquel è sensuale, intrigante, e talmente vera che non si riesce più ad immaginare questo ruolo interpretato da un'attrice donna.

Se a quanto pare Mario Vargas Llosa rimase molto soddisfatto della versione del 2009, è molto probabile che rimarrebbe ancora più piacevolmente sorpreso da questo nuovo allestimento in scena fino al 4 dicembre.

