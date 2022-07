Previews: TICK, TICK ... BOOM! al TEATRO COCCIA

Per la prima volta in Italia il musical che celebra due maestri del teatro musicale contemporaneo americano: Jonathan Larson e Stephen Sondheim Nel ruolo del protagonista annunciato il talento italiano Nicolò Bertonelli STM Live e Fondazione Teatro Coccia sono lieti di annunciare la prima produzione italiana di tick, tick... BOOM!, il musical di Jonathan Larson - autore e compositore di RENT - che debutterà al Teatro Coccia di Novara il 24 settembre 2022 e proseguirà il suo tour nei principali teatri italiani.

tick, tick... BOOM! ha conquistato il grande pubblico con la recente versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield, candidato all'Oscar 2022 e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista. La regia del film è di Lin-Manuel Miranda (premiato ai Pulitzer e ai Tony) che aveva interpretato il ruolo del protagonista nella versione teatrale del 2014. L'edizione italiana del musical vede la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli e, nel ruolo del protagonista Jon, il giovanissimo talento italiano Nicolò Bertonelli, reduce dal successo televisivo di Braccialetti Rossi 3. Sul palco con lui ci saranno altri sei attori, dato che la produzione italiana ha eccezionalmente ottenuto dalla Larson Estate l'autorizzazione a riorchestrare la partitura con l'aggiunta di un quartetto d'archi e ad allargare il cast da tre a sette interpreti. Sul palco anche una band di otto elementi. Il pubblico potrà assistere a una vera e propria prima mondiale di una versione inedita di tick, tick... BOOM!

tick, tick... BOOM! è un musical dai tratti fortemente autobiografici: con musica e libretto di Jonathan Larson, racconta la vita di un giovane compositore che tenta di far produrre un proprio musical a Broadway nella New York del 1990. Dopo essere riuscito con grande difficoltà a metterne in scena un workshop non riesce comunque a trovare produttori per il suo spettacolo e i suoi sogni si infrangono. Un messaggio del suo idolo Stephen Sondheim cambierà il corso degli eventi.

NOTE DI REGIA Portare in scena tick, tick... BOOM! significa presentare per la prima volta in Italia lo spettacolo del compositore e drammaturgo statunitense Jonathan Larson, uno degli autori contemporanei di musical più innovativi. Larson, che in questa autobiografia parla in prima persona, morì a 35 anni, il giorno prima del debutto del suo spettacolo RENT per cui avrebbe vinto il Premio Pulitzer. Espressione artistica, lungimiranza, visione inclusiva del Teatro Musicale hanno permesso al compositore prematuramente scomparso di vincere tre Tony Award, il Pulitzer e lo stigma che impediva al musical di porre l'attenzione su temi sociali quali il multiculturalismo, la dipendenza dalle droghe e l'omotransfobia. Affrontare oggi in Italia le stesse tematiche, con sensibilità e con la consapevolezza di farlo attraverso un genere che continua ad essere associato esclusivamente a leggerezza e intrattenimento, fa parte della mission di STM.

TRAMA Jon sta per compiere trent'anni e tenta disperatamente di trovare un produttore per il suo musical Superbia. Rendendosi conto di non essere più giovanissimo, fatica a tollerare gli anni di ripetuti insuccessi professionali e si rende conto di non voler andare avanti a vivere come un artista squattrinato. La fidanzata Susan non scoraggia apertamente Jon, ma desidera qualcosa di più dalla vita e vorrebbe avere una famiglia con lui, che però non può permetterselo. La frustrazione di Jon peggiora quando Michael, il suo amico di vecchia data, abbandona il sogno di sfondare come attore per dedicarsi a un'attività lavorativa più tradizionale. Jon presenta Superbia a numerosi compositori e produttori, ricevendo molti apprezzamenti. Tuttavia, nessuno decide di investire nello spettacolo e i suoi sogni restano frustrati. Nonostante i momenti di sconforto, Jon si riappacifica con Susan dopo un litigio e i due decidono di continuare a scriversi. Inoltre si riavvicina anche a Michael dopo aver scoperto che l'amico è risultato positivo all'HIV. La mattina del suo trentesimo compleanno riceve un messaggio dal suo idolo Stephen Sondheim che ha visto il workshop di Superbia e vorrebbe parlargli del futuro del musical. Jon allora si rende conto di essere amato e apprezzato dai suoi amici e colleghi e si prepara a festeggiare il suo compleanno.

NICOLÒ BERTONELLI NEL RUOLO DI JON

Nel 2016 debutta in televisione nella fortunata serie di Rai Uno Braccialetti Rossi nel ruolo di uno dei protagonisti (Bobo). Nel 2019 è uno dei protagonisti della serie Mediaset Oltre la soglia nel ruolo di Bruno e nel 2021 debutta al cinema nel film The Christmas Show nel ruolo di Edo, a fianco di Raoul Bova e Serena Autieri in uscita prossimamente nelle sale. Nicolò è rappresentato dall'agenzia Media Vision Artist @mediavisionartists @nicolobertonelli su TikTok e Instagram

tick, tick... BOOM! Testo, musica e liriche di Jonathan Larson Consulenza al testo di David Auburn Arrangiamenti vocali e orchestrazioni di Stephen Oremus Libretto e liriche italiani di Andrea Ascari Orchestrazioni aggiunte di Simone Manfredini Regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli Supervisione musicale di Simone Manfredini Coreografie di Daniela Gorella e Ilaria Suss Costumi di Maria Carla Ricotti Scene di Gabriele Moreschi Luci di Valerio Tiberi Suono di Donato Pepe

Coproduzione STM - Scuola del Teatro Musicale e Fondazione Teatro Coccia In collaborazione con Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, CPM Music Institute, Hdemia di Belle Arti SantaGiulia, SAE Institute Con la collaborazione di Show Bees Con il supporto della Fondazione CRT Technical partner CASIO Music (www.casio-europe.com)

tick, tick... BOOM! is presented by arrangement with Music Theatre International www.mtishow.eu

tick, tick... BOOM! - IL TOUR 24 e 25 settembre | NOVARA @ Teatro Coccia dal 2 al 6 novembre | MILANO @ Teatro Franco Parenti

Calendario in aggiornamento