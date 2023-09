Previews: IL FANTASMINO DI VILLA ZARA al TEATRO ROBERTO CLEMENS GALLETTI DE CADILHAC A TORRE SAN PATRIZIO (FM)

“Il Fantasmino di Villa Zara” è una favola musicale, un musical scritto e diretto da Fausto Verginelli. L’ opera rientra nel genere delle “ghost stories” molto diffuse e popolari nella letteratura per ragazzi, soprattutto in quella inglese, e racconta l’avventura notturna di un gruppo di bambini alla ricerca di un fantasma bambino nella vecchia villa del parco della loro piccola cittadina di Torre San Patrizio.

Si tratta di uno spettacolo teatrale che porta con sé il fascino e l’attrazione che da sempre ha esercitato su piccoli e grandi, l’immaginario della “casa stregata” o “casa dei fantasmi”.

La storia affonda le radici nelle narrazioni e tradizioni popolari del borgo antico in cui è ambientata, e cerca di trasferire nella storia fantastica una serie di spunti di riflessione sul valore dell’unità della famiglia e dell’accoglienza del diverso, pur privilegiandone il carattere avventuroso e sorprendente.

I protagonisti sono 12 bambini del borgo di Torre San Patrizio e dintorni, tra i 7 e i 12 anni, che dopo un laboratorio intensivo di preparazione, durato tutta l'estate, recitano, cantano e danzano come dei veri professionisti in un opera musicale molto coinvolgente della durata di un ora e mezza, che celebra, oltre al territorio, anche il talento artistico dei giovanissimi interpreti, vero e proprio patrimonio del luogo. Lo spettacolo è cantato e suonato dal vivo, con accompagnamento da parte di musicisti sempre del posto.

E’ una storia che comincia nel presente per tuffarsi in un passato ricco di storia, luoghi e persone che, tra finzione e realtà, racconta di legami e sentimenti ancestrali che caratterizzano l’umanità di ogni epoca e, partendo dalla piccola cittadina di Torre San Patrizio vuole raccontarsi al resto delle Marche e dell’Italia.

Il musical si ispira al romanzo della scrittrice inglese Margaret Collier ,“ La Nostra Casa sull’Adriatico, che ha abitato Villa Zara nel secolo scorso e alla leggenda popolare del fantasma bambino che vive nella Villa.

sinossi

È notte fonda, è la notte di solstizio di mezza estate. È la notte in cui tutto può succedere… Un gruppo di bambini, della piccola cittadina di Torre San Patrizio, incuriositi da una vecchia leggenda tramandata di generazione in generazione, organizzano una spedizione notturna nel parco dove è immersa Villa Zara, alla ricerca del piccolo fantasma che pare abiti la magione abbandonata. Improvvisamente si imbattono in un misterioso Clochard, che sembra sapere molte cose e li condurrà in un viaggio nel tempo alla scoperta del Fantasmino e della storia di quella grande casa, dove abitava una donna inglese straordinaria, Margaret Collier, generosa e materna: era stata la proprietaria della villa…

Fausto Verginelli

Nato a Roma, sin da adolescente nutre un grande interesse per il teatro e il cinema, che lo porta a diplomarsi all’Istituto di Stato per il Cinema e la Televisione “Roberto Rossellini” di Roma.

Durante il suo percorso nell’Istituto ha la possibilità di coltivare la sua vena artistica attoriale interpretando da protagonista diversi spettacoli prodotti dal “Rossellini”, come il “Fantasma di Canterville”, “Grease” e “The Rocky Horror Picture Show”. Giovanissimo debutta con la compagnia di Luisa Conte al Teatro Sannazzaro di Napoli e successivamente studia e lavora con Gennaro e Gianni Cannavacciuolo su diversi testi di Repertorio Classico Napoletano. Nel 2000 è nel cast di “Francesco, il musical” scritto da Vincenzo Cerami e Benoit Jutras, e studia scherma medievale con il Maestro Renzo Musumeci Greco. Dal 2001 al 2008 è in scena in Italia con il musical “Grease”, regia di Saverio Marconi . Nel 2006 è coprotagonista della miniserie per Rai Uno “Il Grande Torino” regia di Claudio Bonivento, che racconta la tragedia della squadra di calcio del Superga. Dal 2007 studia recitazione con Andrea Jonasson che lo vuole l’ anno successivo nel cast de “La Storia della Bambola Abbandonata” di Giorgio Strehler, da lei ripreso per il Piccolo Teatro di Milano. Nel 2008 è coprotagonista del film “Senza Amore” di Renato Giordano presentato al Giffoni Film Festival, e nel 2009 del musical “Chiedimi Se Voglio la Luna” di Giuseppe Gallo e Paul Emelion Daly. Alterna negli anni diversi ruoli in produzioni tra tv, cinema e teatro. Nel 2012 è a teatro con “Historie Du Soldat” di Laura Luchetti, nel 2016 è nel cast di “Diva, il musical” di Renato Giordano, e nel 2018 interpreta l’intenso personaggio “beat” di “Stella” nel film “Fiore Gemello” di Laura Luchetti, pluripremiato nei festival internazionali di Toronto, Roma, Londra, Busan, Seattle, fino alla candidatura agli EFA Awards 2019.

Dal 2013 insegna recitazione nella scuola elementare “Sacri Cuori” di Roma, per la quale ha allestito diverse commedie musicali teatrali per ragazzi. Nel 2017 debutta con il suo musical “Il Natale che Vorrei” da lui scritto e diretto, che va in scena ogni anno da novembre a gennaio, e per il quale si è guadagnato le recensioni di musical originale, innovativo e interattivo da parte di Broadway World Italy e di Musical.it.

Nel 2021 ha scritto, diretto e interpretato, il recital musicale “Il Venditore di Palloncini” presentato al Festival di Benevento Città Spettacolo e attualmente in distribuzione con la Compagnia della Rancia.

Ha interpretato il ruolo del protagonista del film “L’ Altra Via”, regia di Saverio Cappiello, che sarà distribuito al cinema a ottobre 2023. Nel film, ambientato nel 199o, è il capitano di una squadra di calcio che si ritrova involontariamente in un ruolo paterno nei confronti di un ragazzino che lo vede come un idolo, mentre la criminalità locale lo bracca per delle partite truccate.

Nel 2023 scrive e dirige il musical “Il Fantasmino di Villa Zara” ambientato nel borgo di Torre San Patrizio e presentato all’interno della rassegna culturale MarcheStorie III edizione.

IL FESTIVAL MArCHESTORIE

Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, la sua vicenda millenaria ma soprattutto le sue storie. Farlo attraverso una “festa”, che duri intere settimane e che coinvolga tutto il territorio marchigiano, dal mare alle montagne; conoscere antichi abitati arroccati, fortezze medievali, città meravigliose e chiese dal fascino misterioso; assaggiare cibi nuovi e rincorrere emozioni inedite, seguendo le trame di una conoscenza che si fa spettacolo e divertimento. Tutto ciò esiste, e si chiama MArCHESTORIE Racconti & tradizioni dai borghi in festa.

Verso Features

VERSO FEATURES è una società di produzione di contenuti cinematografici e live, creata nel 2019, con sede a Roma e a Catanzaro. Sta sviluppando e producendo uno “slate" di progetti che comprende film, documentari e opere teatrali, e con uno sguardo anche all’intrattenimento per ragazzi. Ha prodotto nel 2020 lo spettacolo teatrale “Dinseyclan” , uno show interattivo con le canzoni delle opere Disney a tema ambientale, che ha debuttato al Festival di Benevento Città Spettacolo. Nel 2021 ha prodotto il recital musicale “Il Venditore di Palloncini”, attualmente in distribuzione in Italia con la Compagnia della Rancia. Nel 2022 ha prodotto il lungometraggio “L’ Altra Via”, un’opera prima dell'esordiente Saverio Cappiello con il sostegno del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Picture Show e la Fondazione Calabria Film Commission e sta completando la realizzazione del documentario factual “Into the Villa” sulla disabilità mentale all’interno della Villa Von Siebenthal di Genzano di Roma. Nel 2023 ha prodotto il musical “Il Fantasmino di Villa Zara” con il sostegno della Città di Torre San Patrizio e di MarcheStorie III edizione della Regione Marche.

