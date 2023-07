Previews: FOLLIE DI BROADWAY ai GIARDINI DELLA FILARMONICA

Martedì 1 agosto 2023 – h. 21.30

Nell’ambito della rassegna

I SOLISTI DEL TEATRO

GIARDINI DELLA FILARMONICA – Via Flaminia, 118 – Ore 21.30

XXIX EDIZIONE

PIGRA produzione e spettacolo

presenta

FOLLIE DI BROADWAY

Tributo a Andrew Lloyd Webber

con Cristian Ruiz, Giulia Fabbri, Luca Giacomelli Ferrarini e Francesca Longhin

Il progetto I Solisti del Teatro, è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Martedì 1 agosto nella rassegna I Solisti del teatro, è di scena il musical con un tributo a Andrew Lloyd Webber, dal titolo “Follie di Broadway”. Il cast è composto da Cristian Ruiz, (recentemente Happy Man in Pretty Woman al Teatro Nazionale di Milano e Mickey Malandrino Jr. in Stanno Sparando Sulla Nostra Canzone, accanto a Veronica Pivetti), Giulia Fabbri (Mary Poppins in Mary Poppins, Newsies, Fame), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio in Romeo & Giulietta - ama e cambia il mondo, Next To Normal, West Side Story) e Francesca Longhin (Tristano e Isotta, Incanto).

Il mondo del Musical Theatre è un mondo fatto di sogni, di visioni, di amori, di storie drammatiche, divertentissime e se si parla della creatività di Broadway non si può che pensare ad Andrew Lloyd Webber, uno dei compositori che più di tutti ha contribuito a far diventare la Grande Strada Bianca quello che è oggi. La particolarità di Lloyd Webber però è che lui stesso non proviene dagli Stati Uniti, ma proprio questo suo British Style lo ha reso accattivante e suggestivo per il pubblico mondiale. FOLLIE DI BROADWAY vuole essere un tributo a titoli come Jesus Christ Superstar, Cats, Evita entrati ormai nell’eredità culturale planetaria, ed è questa trasversalità che Cristian Ruiz, Giulia Fabbri, Luca Giacomelli Ferrarini e Francesca Longhin vogliono celebrare in quanto performers con un concerto esclusivo. Questo spettacolo è un viaggio di un’ora e quaranta attraverso le melodie più celebri ed emozionanti di Lloyd Webber come Memory (Cats), Superstar (Jesus Christ Superstar), Don’t Cry For Me Argentina (Evita), The Phantom of the Opera (The Phantom of the Opera), With One Look (Sunset Boulevard). Quattro artisti, quattro voci differenti, nessuna scenografia, solo corpi e musica che dialogano fra di loro creando una profonda connessione con il pubblico.

Info e prenotazioni:

Giardini della Filarmonica Romana_ Via Flaminia,118 (Piazza del Popolo)

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30

e-mail: teatronovantuno@gmail.com

tel.: 3807862654 www.isolistidelteatro.it

Biglietti: Intero 15 euro - Ridotto 13 euro (età under 25, over 65)

Gruppi minimo 6 persone: 10 euro

Orario botteghino: 18:30-22:00

Ristorante: L'ingresso è libero e aperto a tutti dalle ore 18

Ufficio Stampa “I Solisti del Teatro”

Maresa Palmacci tel. 348 0803972; palmaccimaresa@gmail.com

In collaborazione con Carla Fabi e Roberta Savona

tel. 338 4935947- carlafabistampa@gmail.com – savonaroberta@gmail.com