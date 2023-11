Previews: CANTO DI NATALE - LA FAVOLA MUSICALE al CINEMA TEATRO GLORIA - MONTICHIARI (BRESCIA)

L’opera, "Canto di Natale - La Favola Musicale", nasce da un’idea del maestro Simone Martino ed è liberamente ispirata al celebre romanzo dello scrittore inglese Charles Dickens “A Christmas Carol”. La vicenda, che si svolge in due atti nella cupa Londra vittoriana, tratta numerose tematiche, sintetizzate nel personaggio di Ebenezer Scrooge. “Canto di Natale” racconta di avidità, solitudine e materialismo. Allo stesso tempo, i personaggi che dividono il palco con Scrooge ne incarnano i valori opposti: condivisione, bontà, generosità e compassione. Il messaggio che trasmette l’opera è chiaro: ogni uomo ha una seconda possibilità nella vita per redimersi e diventare la versione migliore di sé. Lo spettacolo, che ha debuttato a Roma nel 2016 registrando 13 Sold-out consecutivi, ha già ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. "Canto di Natale - La Favola Musicale" arriva finalmente a Montichiari (BS) e ad ospitare tutte le date del tour sarà il Cinema Teatro Gloria. La data del debutto sarà venerdì 8 Dicembre alle ore 20:30.

DATE:

08/12 - 20:30

09/12 - 20:30

10/12 - 16:30

22/12 - 20:30

23/12 - 16:30 / 20:30

25/12 - 17:30

26/12 - 16:30

29/12 - 20:30

30/12 - 16:30 / 20:30

MUSICHE e LIBRETTO:

Simone Martino

REGIA:

Simone Martino

COREOGRAFIE:

Paola Ferrari – Silvia Ferrari

DIRETTRICE DI PRODUZIONE:

Paola Ferrari

AMMINISTRATRICE DI PRODUZIONE:

Silvia Ferrari

ASSISTENTE ALLA REGIA:

Chiara Moretti

SOCIAL MEDIA MANAGER:

Penelope Piretti

GRAFICA:

Francesco Cazzolla

COSTUMI:

Lucia Grumi

FOTOGRAFO UFFICIALE:

Massimo Mattiuzzi

TRAMA:

"Canto di Natale - La Favola Musicale", tratto dall’omonima opera di Charles Dickens, racconta la storia di Ebenezer Scrooge (interpretato da Paolo Gatti), un avaro strozzino londinese. Il racconto si svolge nell'Inghilterra vittoriana durante il periodo natalizio e riflette le tematiche dell'egoismo, della redenzione e della generosità. La Favola Musicale inizia proprio con Scrooge, un uomo freddo e senza cuore, che disprezza il Natale e tutto ciò che rappresenta, e che tratta male i suoi impiegati, in particolare Bob Cratchit (interpretato da Matteo Volpotti). La sera della vigilia di Natale, Scrooge riceve la visita del suo defunto socio, Jacob Marley, che è condannato a vagare nell'aldilà per l'eternità a causa della sua avidità. Marley avvisa Scrooge che subirà la stessa sorte se non cambierà la sua strada e gli annuncia che tre spiriti lo visiteranno quella notte. Il primo spirito, lo Spirito del Natale Passato, trasporta Scrooge indietro nel tempo, mostrandogli la sua giovinezza, il primo amore e i momenti felici che ha dimenticato.

Il secondo spirito, lo Spirito del Natale Presente, porta Scrooge a vedere come gli altri stanno festeggiando il Natale. Egli osserva la famiglia Cratchit, che, nonostante la povertà, è unita e felice. Scrooge è particolarmente colpito dalla malattia del figlio di Cratchit, Tim, e teme per la sua sopravvivenza. Infine, il terzo spirito, lo Spirito del Natale Futuro, mostra a Scrooge una visione inquietante del suo futuro. Egli vede la sua morte solitaria e senza affetti. Ciò lo terrorizza. Non vuole morire e lasciare nessun segno positivo sulla vita degli altri. Inoltre, alla vista della morte di Tim, Scrooge si sente terribilmente in colpa per quello che è successo. Spaventato e pentito, chiede al fantasma una possibilità di redenzione.

Si sveglia nella sua stanza il giorno di Natale, e subito cambia radicalmente il suo atteggiamento. La storia si conclude con un finale felice, in cui Scrooge ha una seconda possibilità nella vita e diventa un uomo migliore. La sua trasformazione incarna lo spirito del Natale, che celebra la generosità, la compassione e la redenzione. In breve, "Canto di Natale - La Favola Musicale" del maestro Martino è una storia di redenzione personale che riflette i valori del Natale e l'importanza di essere gentili e compassionevoli verso gli altri. Attraverso le visite degli spiriti, Scrooge impara a riscattarsi dai suoi errori passati e a scoprire la gioia di condividere l'amore e la generosità con il prossimo durante la stagione natalizia. La novella in musica ci ricorda che è mai troppo tardi per cambiare e che anche il cuore più freddo può essere riscaldato dall'amore e dalla gentilezza.

NOTE DI REGIA:

Fin dall’infanzia sono stato sempre attratto dal Natale, ma soprattutto dal Canto di Natale di Charles Dickens, storia che ti avvolge con la sua immensa umanità e redenzione.

Non nascondo che la linea cupa e gotica che ha caratterizzato Dickens mi affascina molto. Una delle mie scene preferite è quando, Ebenezer Scrooge, uomo solo, privo di valori ed emozioni, riceve la visita dell’anima dannata del suo vecchio socio in affari Jacob Marley, il quale lo avvisa che, se non cambierà, le fiamme dell’inferno lo attenderanno per l’eternità. A partire da quell’incontro sinistro si svilupperà questa avvincente favola musicale.

Tra gli scopi dello spettacolo ci sono sia la sensibilizzazione sullo sfruttamento al lavoro, la riflessione sulla povertà e la differenza tra le varie Classi sociali divise da un muro apparentemente invalicabile. Vi aspettiamo a Teatro dall’8 dicembre.

DETTAGLIO MUSICHE:

La partitura musicale è interamente originale ed è stata composta dal M° Simone Martino, seguendo uno stile prettamente sinfonico.

Biglietti acquistabili online tramite il sito del Cinema Teatro Gloria o presso il Cinema Teatro Gloria - Via S. Pietro, 3, 25018 Montichiari BS.

