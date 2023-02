Previews: BEN HUR UNA STORIA DI ORDINARIA PERIFERIA al Teatro 7 Off

BEN HUR

di Gianni Clementi

dal 23 FEBBRAIO al 5 MARZO 2023

Teatro 7 Off

via Monte Senario, 81a

Con Andrea Perrozzi, Alessandro Salvatori, Elisabetta Tulli

Regia di Vanessa Gasbarri

Il duo Perrozzi &Salvatori, affiancati da Elisabetta Tulli e diretti da Vanessa Gasbarri, porta in scena un vero cult teatrale: Ben Hur, una storia di ordinaria periferia di Gianni Clementi; già interpretato con successo da Nicola Pistoia, Paolo Triestino ed Elisabetta De Vito.

Siamo a Roma, una Roma che accoglie ma che, nello stesso tempo, respinge. Questa è la storia intrecciata di tre anime perse: Sergio, Maria e Milan; che uniscono le loro forze per sopravvivere in un mondo che lascia affondare i più deboli ma i tre personaggi costruiscono un ponte gallegiante che li sorregge e fra risate e lacrime si alternano momenti di comicità e commozione che lasciano lo spettatore senza fiato.

Sergio, ipocondriaco e furbetto è interpretato dall'istrionico Andrea Perrozzi, è uno stuntman caduto in disgrazia, infortunato e in attesa di un risarcimento, che per sbarcare il lunario si trova costretto a posare, nei panni di un antico centurione romano, per i turisti in visita al Colosseo. Separato con figli e senza denaro chiede aiuto a sua sorella Maria, depressa e disillusa, interpretata dall'intensa Elisabetta Tulli. Anche lei separata, per arrotondare gli spiccioli del fratello, lavora in una chat erotica. A ribaltare la vita dei due fratelli è l'arrivo di Milan, un eclettico ingegnere bielorusso, interpretato da un poetico Alessandro Salvatori che per riuscire a mandare i soldi alla sua famiglia, si arrangia a far tutto, anche e non solo a sostituire Sergio nel ruolo di centurione.

Questa pièce delicata ed ironica è un regalo dell'autore ad attori e registi che si impegnano a lavorare su temi e qualità intriganti ed affascinanti. L'opera alterna la risata a momenti poetici, patetici e disperati. I toni sono sempre quelli della commedia all'italiana dove trova corpo una sublime unione di tragico e comico che convince ed emoziona. È in questa storia di ordinaria periferia romana che Sergio , Maria e Milan uniscono le loro forze, arguzie e debolezze per tentare di vincere contro un mondo che sembra proprio essersi accanito contro di loro: i nostri tre escogiteranno un sistema cinico e scaltro per buggerare questa vita beffarda.

Uno spettacolo che tra le risate affronta con lucidità gli scottanti temi dell'immigrazione, del razzismo, della solitudine e della miseria umana.