Platinette protagonista di HAIRSPRAY THE BROADWAY MUSICAL

Dopo l'enorme successo ricevuto a Broadway, il musical HAIRSPRAY ritorna in Italia con una nuova produzione firmata Musical Times. A rivestire i panni di Edna, la mamma di Tracy, sarà Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Con oltre 2.600 repliche a New York, i suoi 8 Tony Awards, ed il suo adattamento cinematografico con Zac Efron, John Travolta, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken, "Hairspray" sta scaldando i motori per catturare tutta Italia nella stagione teatrale 2023/2024.

I Workshop da Aprile 2023

Lo spettacolo debutterà ad Aprile 2023 con dei workshop, mentre da Ottobre lo

show partirà per una grande tournée nazionale.

"Hairspray è un concentrato di energia e positività - dichiara il regista Denny Lanza - ma è

anche uno show che lancia messaggi importanti e attuali. Sono onorato di produrlo in Italia e sono felicissimo di dirigere Mauro Coruzzi perché è un artista dotato di grande sensibilità. È una persona con una grande cultura, è intelligente, ironico. Il cast intero è innamorato di lui."

La trama di Hairspray The Broadway Musical

Primi anni '60. Baltimora. Ci troviamo nel bel mezzo del conflitto tra conservatori e progressisti, in lotta per l'integrazione delle persone di colore. La danza e la musica fanno da padrone in questo musical che esprime lo spirito di ribellione e la voglia di comunicare valori e pilastri della democrazia.



La giovane e solare Tracy Turnblad, interpretata da Andrea Garota, nonostante qualche chilo di troppo, è un'ottima ballerina con un grande, un grandissimo sogno: quello di entrare a far parte dello show televisivo più visto dai giovani di Baltimora: il Corny Collins Show.

Quando però una delle ballerine deve di lasciare il programma, la produzione va alla ricerca di un nuovo volto da lanciare. Tracy, grazie al suo talento, e grazie anche al sostegno della sua migliore amica Penny (Francesca Montecchi) elimina tutta la concorrenza tra cui Amber Von Tussle (Fjoralba Kraja), la giovane stella sostenuta dalla madre, Velma Von Tussle (Federica Alcione), che farà di tutto per eliminare dal programma la giovane Tracy additandola per il suo aspetto fisico e perché amica di persone nere. Edna (Platinette), la mamma di Tracy, proverà ad opporsi alle grandi ambizioni della figlia, ma poi si accorgerà che... diverso è bello!

Nonostante i vari impedimenti, Tracy riuscirà ad ottenere il successo in Tv, conquisterà il vero amore e si batterà per l'integrazione dei suoi compagni, costretti a ballare in una zona separata del programma.

La regia dello spettacolo è affidata a Denny Lanza, la direzione musicale a Daniele Narducci, le coreografie sono di Giovanni Ceniccola e Denny Lanza. Traduzione e adattamento testi sono a cura di Maria Chiara Chiti e Giovanni Ceniccola. Lo spettacolo vede protagonisti gli allievi di MTA - Musical Times Academy di Calenzano (FI)

TEAM CREATIVO



Libretto: Thomas Meehan, Musiche: Marc Shaiman

Testi: Marc Shaiman, Scott Wittman

Questa produzione è presentata in accordo con Music Theatre International.

Tutti i materiali sono forniti da MTI www.mtishows.co.uk



Regia: Denny Lanza

Coreografie: Giovanni Ceniccola e Denny Lanza

Direzione Musicale: Daniele Narducci

Adattamento testi: Maria Chiara Chiri e G. Ceniccola

Scenografie: Valentino Riviera

Aiuto Regia: Davide Contu

Assistente Coreografie: Fjoralba Kraja

Coordinamento di produzione: Stephanie Dansou

Direttore di scena: Cinzia Bernardi

Direttore di palco: Asja Griguoli

Booking: Giovanna Gattino



CAST ARTISTICO



Edna Turnblad - Platinette

WILBUR TURNBLAD- Simone De Rose

MOTORMOUTH - Maria Dolores Diaz / Stephanie Dansou

TRACY TURNBLAD - Andrea Garota

PENNY PINGLETON - Francesca Montecchi

CORNY COLLINS - Gabriele Vanni

LINK LARKIN - Rocco Di Donato

PRUDY PINGLETON - Simona Scrivano

VELMA VON TUSSLE - Federica Alcione

AMBER VON TUSSLE - Fjoralba Kraja

SEAWEED J. STUBBS - Jael Ravalli

LITTLE INEZ - Matilde Guidotti

THE DYNAMITES - Stephanie Dansou / Maria Dolores Diaz, Matilde Guidotti, Reva

Cavicchi

PROFESSORESSA GINNASTICA/MATRONA - Carla Schneck

GUARDIE - Peppe Stravino, Giovanni Ceniccola

HARRIMAN F. SPRITZER - Samuele Innocenti

PRESIDE - Maurizio Caponnetto

MR PINKY - Paolo Segala

ENSEMBLE

Sabrina Tortelli, Giada Bocelli, Anita Iorio, Martina Lazzar, Samuele Innocenti, Giuseppe

Stravino, Paolo Segala, Giovanni Ceniccola, Amelia Pupi, Vittoria Carrai, Luna Doni, Isabella

Colomo, Simona Scrivano, Linda D'Amico, Greta Sgurelli, Giulia Portone, Asja Griguoli, Cinzia

Bernardi, Credo Sossou, Giandomenico Rotiroti, Cristiano Soares Oliveira



CONTATTI

Instagram: @hairspray.italia