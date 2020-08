Ottenere una laurea in Musical Theatre in Italia? Oggi si può!

Le accademie professionali BSMT di Bologna e STM di Novara rilasciano il Diploma Accademico di I Livello (Laurea Triennale)

In una clima decisamente poco roseo per il teatro, i giovani con il sogno di diventare un giorno dei performer del teatro musicale potrebbero incontrare difficoltà a convincere le proprie famiglie a investire il proprio denaro in una formazione professionale.

Non è di certo un mistero la precarietà del mestiere dell'attore nel nostro Bel Paese, con CCNL raramente presi in considerazione dalle produzioni e date di tournée cancellate in corso d'opera, arricchita da una domanda di ruoli ben più bassa del numero di professionisti del settore e neodiplomati uscenti ogni anno dalle varie accademie.

A conti fatti, al di là della passione, perché scegliere questa professione?

Fortunatamente tra tante sciagure una buona notizia:

A partire dall'anno accademico 2020/2021 la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna e la Scuola del Teatro Musicale (STM) di Novara potranno rilasciare alla fine del percorso di studi il Diploma Accademico di I Livello in Recitazione, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), diploma equipollente a una Laurea di I livello della classe L-3 (Laurea triennale in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda).

Un titolo che darà dignità a chi sceglie questo mestiere non solo formalmente: tra i vantaggi la valutazione del Diploma Accademico tra i titoli riconosciuti per la partecipazione a qualsiasi concorso pubblico e la detrazione fiscale sulle tasse dei corsi accademici.

Si tratta di un traguardo fondamentale per il pieno riconoscimento del teatro leggero rispetto alla controparte prosaica e musicale già da tempo accettate a livello Istituzionale. Un altro passo verso la visione, purtroppo per lo più estera, di Teatro come Lavoro e reale Formazione e non dilettevole passatempo.

Congratulazioni ad entrambe le realtà accademiche per questo risultato.

