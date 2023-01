INSIDE AND OUT OF ME, il family show al Teatro Manzoni di Milano

Arriva al Teatro Manzoni di Milano lo spettacolo per famiglie ispirato al fenomeno Disney Pixar: INSIDE AND OUT OF ME.

La Compagnia di Pietro Clementi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incassi e di presenze nei più importanti teatri di Roma e al Teatro Manzoni di Milano, diventando leader nel teatro per famiglie in Italia.

La Compagnia Un Teatro da Favola

La Compagnia Un Teatro da Favola nasce quasi 7 anni fa con il progetto di

avvicinare i bambini al mondo del teatro, educarli al teatro. Per seguire questo intento, raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare a teatro i loro cuccioli.

I bambini negli spettacoli di Un Teatro da Favola sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma veramente per tutta la famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia lavora

ininterrottamente tutto l'anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. È seguita su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita.

La trama

Nella mente di Riley, una ragazzina di 11 anni, vivono cinque emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza. Quando Riley è costretta a trasferirsi cambiando città, le emozioni della bambina cominciano ad andare in tilt... Un viaggio alla scoperta delle emozioni dei nostri figli e di noi stessi...

Uno spettacolo imperdibile che vi farà piangere e ridere.



A grande richiesta è stata aggiunta la replica delle ore 17,30.

