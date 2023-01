IL PADRE DELLA SPOSA da febbraio al Teatro Manzoni di Milano

Debutta a Milano dal 31 gennaio 2023 con la regia di Gianluca Guidi l'irresistibile commedia IL PADRE DELLA SPOSA con protagonisti Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi.

La Trama de Il padre della sposa

Giovanni è un imprenditore e padre di famiglia che, oltre a possedere un'azienda, ha una moglie, Michelle, e una bella figlia ventiduenne a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso.



La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l'imminente matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un effetto straniante sul povero padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l'adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa dar di matto.

A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio che costerà all'uomo una piccola fortuna. Tutto ciò e l'ansia di una sorta di sindrome del nido vuoto al maschile faranno sì che l'uomo assuma bizzarri atteggiamenti facendo preoccupare tutto il parentado.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà l'invasione casalinga dell'eccentrico, richiestissimo e costosissimo organizzatore di matrimoni Boris e la scelta di organizzare il ricevimento proprio in casa, una situazione che farà in men che non si dica crollare i nervi al sempre più stressato padre, che nonostante il sostegno della moglie Michelle, tra una figuraccia e l'altra, finirà addirittura in prigione, ma tutto ciò avrà lo scopo di rendere l'esagitato padre della sposa più consapevole che la figlia ormai adulta sta per sposare l'uomo che ama.

Lo spettacolo si presenta come una divertente comedy piena di gag riuscite e momenti coinvolgenti con alcune situazioni tenere e divertenti.

Biglietti e Repliche

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Manzoni o cliccando sul link che trovate in fondo all'articolo

COSTO BIGLIETTI

Prestige € 35,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 23,00 - Under 26 anni € 15,50

Repliche Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023

Orari feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30 (sabato 11 febbraio ore 15,30 e 20,45)

CAST e TEAM CREATIVO

FRANCESCO e VIRGINIA BELLOMO VIRGINY L'ISOLA TROVATA



presentano

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

sabato 11 febbraio ore 15,30 e 20,45

GIANFRANCO JANNUZZO BARBARA DE ROSSI

in

IL PADRE DELLA SPOSA

di Caroline Francke

con

MARTINA DIFONTE

nel ruolo di Alice

e con

ROBERTO M. IANNONE MARCELLA LATTUCA

LUCANDREA MARTINELLI

e la partecipazione di

GAETANO ARONICA

Regia

GIANLUCA GUIDI



Scene e costumi Carlo De Marino

Musiche Gianluca Guidi

Luci Umile Vainieri