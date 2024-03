Feature: VLAD DRACULA IN TOUR IN ITALIA

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Beatrice Baldaccini NEL PRIMO SINGOLO TRATTO DAL MUSICAL "VLAD DRACULA"

Finalmente, dopo tanti mesi e tante richieste da parte del pubblico, il 1 Marzo è stato pubblicato il primo singolo discografico tratto dal musical "Vlad Dracula", che sarà in scena per la sua seconda stagione di repliche, dal 3 Aprile prossimo. Il brano si intitola "Polvere" ed è la theme song della sequenza di apertura del musical. "Nella passata stagione, quasi ad ogni sera ci veniva richiesta la possibilità di ascoltare i brani del musical anche sui portali di streaming. Tra questi Polvere era sempre il più gettonato" - dice Ario Avecone, autore e produttore del musical - "così con Manuela Scotto Pagliara, che ha scritto la canzone, abbiamo deciso di dargli vita anche al di fuori dello spettacolo". La canzone è interpretata da Beatrice Baldaccini, che in Vlad Dracula sarà la misteriosa Contessa Justina, ma che appare nel video in panni totalmente diversi e in un contesto molto lontano dal palcoscenico. "Così come nello spettacolo, la nostra idea è sempre quella di creare emozioni, che nascano dal connubio di visione e ascolto." - continua Avecone - "Lo spettacolo ha molto di cinematografico e la sequenza iniziale è di grande impatto, un po' come le sigle dei grandi film di James Bond. Per l'Italia non è usuale proporre canzoni da musical anche a livello discografico, ma noi crediamo sia un passaggio essenziale per il futuro del genere. Bisogna trovare il modo di coinvolgere i giovani per portarli a teatro, e farlo con prodotti originali e creati in Italia, secondo me ha un valore aggiunto. Spero che questa strada possa essere perseguita sempre più per il bene del musical e del teatro italiano."

A questo link si può ascoltare il singolo:

https://pirames.lnk.to/Polvere

A questo link si può visionare il video:

https://www.youtube.com/watch?v=B-a6YJbx424