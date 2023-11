Feature: ADM LIVE E' PIU' MUSICAL in STREAMING

In streaming lunedì 13 il grande evento per celebrare i 25 anni di Amici del Musical

Amici del Musical, il network di cultura e informazione sul teatro musicale, compie 25 anni e li festeggia con un grande evento, che andrà in onda in streaming gratuito il prossimo lunedì 13 novembre alle ore 21 su youtube.com/@Amicidelmusical.

“Live è più musical”, andato in scena lo scorso Sabato 21 ottobre, ripercorre gli ultimi 25 anni del musical italiano e internazionale, tra esibizioni, ricordi, ospiti e tante sorprese.

Sul palco del Teatro Circolo “Il Campanile” di Bologna si alternano professionisti del teatro musicale italiano (Francesca Taverni, Barbara Logaglio, Fabiola Ricci) accanto a realtà emergenti (Compagnia delle MO.RE, Compagnia Sopra le righe, Tweet Charity, 1/3 Group, i Muffins, Chiara Bonfrisco e Tommaso Parazzoli, Cristina Cireddu) e studiosi (Luca Billi, autore del saggio Anything Goes, e Roberto Mazzone, critico teatrale), davanti a una sala gremita di appassionati e addetti ai lavori, tra cui la produttrice Nicoletta Mantovani, l’attrice Barbara Corradini, il musicista Giovanni Giannini, gli attori Luca Biagini e Renato Cortesi, e il regista Gianni Marras.

E’ prevista inoltre la consegna degli AdM Awards, riconoscimento creato per il 25ennale, a Saverio Marconi e Stefano Curti. La serata, la cui visione on-line sarà sempre disponibile anche nei giorni successivi, è presentata da Andrea Celeghin, animatore del web-talk Could We Start Again, che ci regala anche una spiritosa parodia come numero di apertura.

Per contribuire al finanziamento della serata fino al 21 novembre è possibile effettuare una donazione su crowdfunding.tinaba.it/adm.

Pagina web ufficiale www.amicidelmusical.it

Pagina Facebook www.facebook.com/groups/francotravaglio

Addetto Stampa Roberto Mazzone: robertomazzone.press@gmail.com ; Ph: +39 339 7952113