BWW Review: HOMMAGE À EDITH PIAF C'EST L'AMOR QUI FAIT RÊVER al Teatro Arciliuto

15 mesi di silenzio, 15 mesi di microfoni spenti. 15 mesi di attesa e poi timidamente ci si incammina per raggiungere l'ingresso di un teatro. Di un piccolo teatro, come se ci fosse timore di ricominciare alla grande. E allora cosa di meglio di un piccolo spazio però ridondante di tanto amore e tante grandi emozioni?

L'amore è quello scritto, cantato e vissuto dalla grande Edith Piaf. Le emozioni quelle regalate dalla voce di Eleonora Segaluscio, le parole di Sharon Alessandri e le magiche note che escono dalle mani di Simone Martino al pianoforte e dal fiato di Valerio De Negri al clarinetto.

Non credo esista al mondo una donna, un'artista che abbia saputo incarnare la passione e l'amore meglio di Edith Piaf. Tutta la sua breve vita è stata strettamente intersecata con un amore a 360 gradi che a ripercorrerla quasi non si riesce a credere che in soli 48 anni possa aver amato tanto, sofferto tanto, combattuto tanto.

La soave voce di Sharon Alessandri ha introdotto con un calibrato misto di emozioni, i brani di questa serata, raccontando i momenti più significativi della vita della Môme (questo il suo soprannome). Quei suoi amori tormentati, quelle tragedie insormontabili che riuscì sempre a superare a suon di note e di testi profondi. Chissà forse se avesse avuto una vita semplice e agiata non ci avrebbe lasciato un'eredità così piena di emozioni e sentimenti così intensi.

Pur con la sua giovane età Eleonora Segaluscio riesce a fare sue queste intramontabili perle dandone una interpretazione molto personale e fresca, senza mai copiare l'ineguagliabile stile della Môme. Interpreta tutte le canzoni nella loro versione originale, in quel francese pieno di inflessioni e liaisons: molti interpreti a volte ci si perdono mentre lei riesce a dominarle con la sua ottima pronuncia con veramente rarissime défaillances. Non è facile scegliere una selezione tra le innumerevoli chansons di quel vasto repertorio: Eleonora Segaluscio si è sicuramente affidata alle più popolari, come Milord, La Vie En Rose, Mon Dieu, Non, Je Ne Regrette Rien, Mon Manège A Moi e altre molto conosciute, tutte capolavori che rimangono nel tempo una rappresentazione di un periodo storico in cui la musica e la poesia si fondevano in un'arte subliminale rimasta inimitabile.

Il Maestro Simone Martino, con la sua esperienza e destrezza ha condotto al pianoforte queste melodie con arrangiamenti passionali ma allo stesso tempo discreti. Di grande atmosfera anche l'accompagnamento al clarinetto suonato e arrangiato dal Maestro Valerio De Negri.

Questo serata di grande emozione sarà replicata il prossimo 27 maggio sempre al Teatro Arciliuto in Piazza di Montevecchio 5, Roma (info e prenotazioni allo 06/6879419 o al 3338568464).

Altre date in programmazione saranno annunciate a breve.

Teatro Arciliuto

presenta

Hommage à Edith Piaf

C'est l'amour qui fait rêver

Voce cantante: Eleonora Segaluscio

Voce narrante: Sharon Alessandri

Pianoforte: Maestro Simone Martino

Clarinetto: Maestro Valerio De Negri