BWW Previews: RUGANTINO TORNA AL TEATRO SISTINA

Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina: dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, dal prossimo giovedì 10, e fino al 27 marzo, sarà di nuovo in scena, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, la maschera amara e dissacrante di "Rugantino" dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un imperdibile ritorno alle radici e un'occasione per riscoprire un classico del teatro musicale italiano.

Sul palco, la splendida Serena Autieri, ancora una volta straordinaria interprete dell'intrigante personaggio di Rosetta, donna bella altera e irraggiungibile, che fa battere il cuore di Rugantino, un ruolo in cui l'attrice napoletana dà prova di grande maturità artistica. Al suo fianco, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre personaggio indossati per la prima volta 21 anni fa. Nel ruolo di Eusebia torna Edy Angelillo e, per la prima volta nel ruolo di Mastro Titta, Massimo Wertmuller.

Ancora una volta, dunque, il palcoscenico si trasformerà nella Roma papalina ottocentesca grazie a una storia commovente, ironica e nostalgica, in cui brillano personaggi scritti magistralmente, che emozionano e fanno ancora riflettere. E, seguendo le vicende di Rugantino, chiacchierone e sbruffone dall'animo nobile e dalla impareggiabile verve, fino al triste ma edificante epilogo, il pubblico tornerà a cantare successi famosi in tutto il mondo e che non subiscono lo scorrere del tempo, da "Roma nun fa la stupida stasera" a "Ciummachella" a "Tirollallero" sulle musiche del Maestro Armando Trovajoli. Lo spettacolo, dopo Roma, sbarcherà anche al Teatro Augusteo di Napoli dove sarà in scena dal 3 al 10 aprile.

La trama:

Roma, 1830, sotto il papato di Pio VIII: Rugantino, giovane popolano un po' spaccone e nullafacente, vive di espedienti aiutato da Eusebia, che lui spaccia per sua sorella. I due riescono a ottenere vitto e alloggio prima di un anziano prelato che quando muore non lascia loro nulla, poi dal boia dello Stato Pontificio Mastro Titta, che si innamora di Eusebia e ne è presto ricambiato. Rugantino invece brucia di passione per la bella Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco Er Matriciano, e scommette che riuscirà a sedurla prima della Sera dei Lanternoni. Dopo varie peripezie e stratagemmi, Rugantino seduce la ragazza ma imprevedibilmente se ne innamora: per questo in un primo momento non fa parola con gli amici della sua impresa, poi però cede alla vanagloria ferendo i sentimenti di Rosetta. Quando Gnecco viene ucciso da un criminale, Rugantino si fa trovare accanto al cadavere e si autoaccusa dell'omicidio, affermando di aver compiuto il fatto per amore di Rosetta. Il protagonista, imprigionato e condannato a morte, sarà giustiziato da Mastro Titta: forte dell'amore di Rosetta, Rugantino dimostrerà affrontando la morte di essere un vero uomo.

Teatro Sistina

dal 10 al 27 marzo 2022

"RUGANTINO"

Commedia Musicale di Garinei e Giovannini

scritta con Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa

Collaborazione artistica di Gigi Magni

Scene e Costumi originali di Giulio Coltellacci

Musiche di Armando Trovajoli

Versione storica originale

Regia di Pietro Garinei

Supervisione di Massimo Romeo Piparo

con

Serena Autieri / Rosetta

Michele La Ginestra / Rugantino

Edy Angelillo/ Eusebia

Massimo Wertmuller/ Mastro Titta

Brunella Platania/ Moglie di Don Nicolo

Monica Guazzini/ Vecchia dei gatti

Gerry Gherardi/ Prete

Marco Rea/ Gnecco

Alessandro Lanzillotti/ Bojetto

Pietro Antonino Tosto/ Marchese Facconi

Marco Valerio Montesano/ Scariotto

Giulio Farnese/ Don Nicolò Paritelli

Matteo Montalto/ Il Serenante

Francesco Miniaci/ Gendarme

Alessandro Lo Piccolo/ Gendarme

ENSEMBLE

Sandro Bilotta

Raffaele Cava

Sebastiano Lo Casto

Mattia Di Napoli

Luca Paradiso

Dennis Scoppetta

Giovanni Papagni

Valentina Bagnetti

Gloria Rossi

Rossana Vassallo

Martina Bassarello

Morgana Codognotto

Fatima Rosati

Zoe Nochi

Ilaria Ferrari

Ufficio Stampa e Comunicazione

Federica Fresa

+39 335 5481631

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

Via Sistina 129, 00187 Roma

https://www.ilsistina.it/

FB: Teatro Sistina

Twitter: @TeatroSistina

IG: teatrosistina

BOTTEGHINO

06 4200711

dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00

biglietteria@ilsistina.it

ACQUISTA ONLINE

https://ilsistina.18tickets.it/

Prezzi Biglietti

Poltronissima €57,00

Poltrona €52,00

I Galleria €48,00

II Galleria €40,00

III Galleria €30,00

Orario Spettacoli

Dal giovedì al sabato ore 20,30

Domenica ore 16,00