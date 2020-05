BWW Feature: 'SOGNO' IL NUOVO BRANO DEL MAESTRO SIMONE MARTINO

Il Maestro Simone Martino proprio non ci sta a rimanere in silenzio in questa pandemia. Il suo amore per la musica ed il teatro non si fa intimidire dalle restrizioni a cui tutti noi siamo sottoposti. Dopo averci regalato la scorsa settimana, due première in streaming YouTube di due dei suoi lavori più significativi, Beatrice Cenci e Roma Opera Musical (ancora disponibili per chi se li fosse persi), ci offre un altro emozionante momento di arte con la diffusione del brano "Sogno" da lui composto.

Il brano è stato suonato e cantato dai musicisti e interpreti, dal vivo, in isolamento e sapientemente mixato per farci vivere nuovamente l'emozione della musica come elemento essenziale per rimanere connessi e vicini anche se distanti.

Il messaggio di amore e di speranza che ci manda il Maestro Martino è riassunto nelle sue parole:

"Gli artisti non si fermano e continuano a lanciare il loro messaggio donando, a chi sta soffrendo, a chi sta lottando contro questo male, le nostre armi migliori, la musica, il canto, la recitazione e la danza... cercando di trasformare questo periodo in Bianco & Nero come per magia a Colori!"

Questo il Link YouTube per visionare il video della canzone Sogno

https://youtu.be/cucdaUlZD34

Titolo del brano "Sogno"

Musica e orchestrazione M°Simone Martino

Testo di Simone Martino.

Cast:

CORALE

Valentina Ferrari, Claudia Paganelli, Angela Pascucci, Eleonora Segaluscio, Roberta Andreozzi.

Enrico D'Amore, Giovanni De Filippi, Alberto Mangia Vinci, Luca Marconi, Michelangelo Nari, Lorenzo Tognocchi

ATTORI

Paolo Gatti, Sharon Alessandri

ORCHESTRA

Pianoforte Simone Martino

Violino Roberto Milana

Viola Silvia Cioffi

Violoncello Barbara Painvain

Flauto Catia Di Giovanni

Clarinetto Valerio De Negri

Tromba Mario Barletta

Corno Lorenzo Del Sorbo

Trombone Sergio Battista

Arpa Chiara Evangelista

Percussioni Ermanno Sebastiano

Qui di sguito i link per visionare le opere del Maestro Martino ancora disponibili su You Tube



https://www.youtube.com/watch?v=lt7u5PlnqyE per ROMA Opera Musical

https://www.youtube.com/watch?v=vc2FBIretUk&t=4s per Beatrice Cenci Opera Drammatica





