AUDIZIONI per l'anno accademico 2022/2023 della BSMT di Bologna

La Bernstein School of Musical Theater diretta da Shawna Farrell ha pubblicato le date delle audizioni per l'anno accademico 2022/2023 per accedere al Corso Triennale al termine del quale sarà rilasciato il Diploma Accademico di Primo Livello in recitazione.

Borse di studio per diventare performer di musical

Quest'anno, a fronte delle conseguenze della pandemia è stato stanziato il 20% in più di contributo in borse di studio per merito e reddito. Un nuovo impegno che consolida la cura e l'attenzione verso i nuovi talenti che da sempre contraddistingue la BSMT, la prima Accademia di musical ad aprire in Italia nel 1993.

Consistenti investimenti vengono fatti ogni anno per garantire l'obiettivo primario dell'Accademia che è quello di mantenere e sviluppare l'eccellenza nella formazione di tutti gli allievi, garantendo loro uno spazio creativo completamente attrezzato, un team di docenti altamente qualificati, tecniche e strumenti all'avanguardia per acquisire stile, sicurezza e disciplina, oggi pilastri indispensabili per la crescita completa ed equilibrata del performer.

Inoltre la BSMT offre ogni anno agli studenti di andare in scena nelle produzioni di alto livello artistico del Summer Musical Festival, evento giunto alla decima edizione, realizzato in collaborazione con i principali teatri e le Istituzioni del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Alla Bsmt la "laurea" in Musical Theatre

Il Diploma Accademico di I Livello in recitazione, permette l'ottenimento di 180 crediti formativi e la possibilità, a chi volesse proseguire gli studi, di iscriversi a un Corso di Laurea Magistrale presso qualsiasi Ateneo italiano o estero (le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente).

Nei tre anni le materie di base (solfeggio e lettura dello spartito, tecniche dell'improvvisazione, dizione, esercitazioni tecniche di lettura, tecniche del training fisico e vocale, storia dello spettacolo, drammaturgia, elementi di foniatria) si uniscono alle discipline caratterizzanti (danza, educazione alla voce, canto, esercitazioni sceniche, tecniche della recitazione, recitazione in versi e in lingua inglese, recitazione cinematografica e televisiva, tecniche della commedia dell'arte, trucco per il teatro e mimo) e alle discipline affini (emissione vocale, tecniche di respirazione, recitazione su partitura musicale, voice in speech, musical, canto corale, elementi di coreografia, interpretazione del personaggio, acrobatica e combat).

Il percorso formativo è arricchito ogni anno da Laboratori e Workshop affidati a docenti di alto profilo internazionale e si conferma la collaborazione già esistente con i docenti dell'Università di Bologna e del DAMS.

Il corso triennale per Diploma Accademico prevede la frequenza obbligatoria, è a numero programmato e per accedere è necessario sostenere un'audizione.

Date audizioni BSMT:

sabato 26 febbraio 2022

sabato 19 marzo 2022

sabato 9 aprile 2022

sabato 2 luglio 2022

Iscrizione, regolamento audizioni e Borse di Studio: https://www.bsmt.it/le-audizioni/

Per ulteriori informazioni info@bsmt.it o tel/fax 051 3140192.