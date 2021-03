AAA Cercasi Cast Italiano Per LEGALLY BLONDE il Musical!

Eppur si muove!

In un periodo di perenne attesa per il futuro del teatro italiano, una buona notizia da ALL ENTERTAINMENT & M.A.S., produttori di "Priscilla, la regina del deserto" che indicono il Bando di audizione per la versione italiana del musical

LEGALLY BLONDE

Regia e Coreografie di MATTEO GASTALDO e Supervisione Musicale di FABIO SERRI

OPEN CALL ATTRAVERSO VIDEO AUDIZIONE

Fino al 10 aprile 2021

CALL BACK MILANO c/o M.A.S. Music Arts & Show

4/5/6 maggio 2021

Disponibilità per le repliche da ottobre 2021 a marzo 2022 ed eventuale proroga per la stagione teatrale successiva

Si cercano:

ATTORI-ATTRICI/CANTANTI (in grado di eseguire coreografie semplici)

ATTORI-ATTRICI/CANTANTI/DANZATORI (in grado di eseguire coreografie, ruoli minori, swing e sostituzioni)

DANZATORI/CANTANTI/ATTORI (in grado di eseguire coreografie più complesse, ruoli minori, swing e sostituzioni)

I RUOLI:

ELLE WOODS (Età scenica: 18-25)

Carismatica e di ottima presenza scenica, Elle potrebbe apparire come la classica ragazza superficiale, viziata e un "po' bionda" della California, che segue il suo ex fidanzato alla Harvard Law School pur di non perderlo. Ma in realtà è una ragazza da non sottovalutare! Nel corso della vicenda, infatti, Elle si accorge di avere molto più di un bel viso e una personalità frizzante e dimostra di possedere un carattere laborioso, ottimista, tenace, adorabile, sincero e autoironico. Deve essere un'interprete eccellente in tutte le discipline: recitazione, canto e danza.

Soprano Belt Estensione Vocale: Gb3-G5

EMMETT FORREST (Età scenica: 22-28)

Emmett è uno studente di legge intelligente, sensibile e simpatico che ha sempre dovuto lavorare sodo per mantenersi gli studi alla Harvard Law School. Emmet è determinato a superare qualunque ostacolo pur di diventare socio presso lo studio legale del Professor Callahan, ma il sorprendente amore verso Elle, che finirà con il prendere sotto la propria ala protettiva, cambierà i suoi piani. Ottimo attore/cantante dotato di tempi comici.

Tenore. Estensione Vocale: B2-A4

PAULETTE BUONOFONTE (Età scenica: 35-45)

Paulette è la simpatica proprietaria del Hair Affair, un salone di bellezza vicino ad Harvard, che diventa grande amica di Elle. Paulette ed Elle si aiutano e si sostengono vicendevolmente nell'intento di realizzare i propri sogni che, nel caso di Paulette, sono quelli di riappropriarsi del suo cane (sottrattole dal suo ex compagno) e sposare un uomo irlandese. Deve avere una timbrica vocale Soul da abbinare alla propria personalità grintosa ed essere in grado di muoversi bene in coreografie semplici.

Soprano Belt Estensione Vocale: A3-A5

PROFESSORE CALLAHAN (Età scenica: 45-55)

Callahan è il professore di diritto più arrogante e temuto della Harvard Law School. Avvocato di grande successo, carismatico, autoritario è capace di trasformarsi istantaneamente in uno squalo manipolatore e immorale. Non deve essere un cantante esperto, se necessario può avvalersi del "recitar cantando" per interpretare questo ruolo infame. Non deve ballare.

Baritono. Estensione Vocale: A2-F#4

WARNER HUNTINGTON III (Età scenica: 20-25)

Warner è un ragazzo attraente e affascinante, ma altrettanto egocentrico ed arrivista. Disposto a tutto pur di realizzare il proprio sogno di diventare un giorno senatore, spezza il cuore di Elle mollandola per intraprendere una nuova vita più seriosa alla Harvard Law School insieme alla sua nuova fidanzata Vivienne. Ottimo cantante/attore. Non deve ballare.

Tenore. Estensione Vocale: Eb3-Ab4

VIVIENNE KENSINGTON (Età scenica: 20-25)

È la nuova fidanzata di Warner: una studentessa di legge, competitiva, snob, intelligente e socialmente inserita. Vivienne, con il suo atteggiamento estramamente conservatore, rappresenta ciò di cui Warner ha bisogno al suo fianco per farsi strada come avvocato. Tuttavia, nonostante sia l'esatto opposto di Elle, Vivienne diventerà amica e grande sostenitrice della protagonista. Attrice/cantante con ottima tecnica vocale. Deve poter ballare coreografie semplici.

Soprano Belt con vocalità potente Estensione Vocale: A3-F5

BROOKE WYNDHAM / ENS. (Età scenica: 25-35)

Brooke Wyndham è una famosa guru di video di fitness finita sotto processo per aver ucciso il marito. Questo è un ruolo energico e carismatico per una giovane donna che deve essere in ottima forma fisica e in grado di interpretare una situazione difficile. Deve cantare, danzare e recitare molto bene. Nel primo atto è parte dell'ensemble.

Soprano Belt con vocalità potente Estensione Vocale: A3-G5

GRAND MASTER CHAD / DEWEY / KYLE B. O'BOYLE / ENS. (Età scenica: 28-40)

Bello, sexy ed in ottima forma fisica. Questo triplice ruolo deve essere interpretato da un attore/danzatore/ cantante versatile e poliedrico in grado di rappare. Descrizione dei ruoli: Grand Master Chad è uno studente universitario "UCLA", un piccolo cameo in grado di rappare. Dewey è l'ex fidanzato di Paulette, rude e meschino, che le sottrae il cane per ferirla. Kyle è un fattorino UPS fisicamente in forma, galante ,socievole e di origine Irlandese. É l'uomo dei sogni di Paulette con il quale si sposerà. Baritono o Tenore.

ENID HOOPS / ENS. (Età scenica: 20-25)

Enid è una ragazza forte, testarda e femminista, che studia giurisprudenza ad Harvard insieme ad Elle. Attrice/cantante con grande tempismo comico, deve poter eseguire coreografie semplici.

Soprano Belt Estensione Vocale: G3-G5

PILAR, MARGOT, SERENA (Età scenica 20-25)

Sono le migliori amiche di Elle e come lei fanno parte della confraternita Delta Nu alla UCLA. Seguono Elle durante tutta la storia come un "coro greco". Pilar è la consorella sfrontata e sensibile (si predilige un'attrice di colore, mulatta o asiatica). Margot è la consorella apparentemente svampita e con un debole per i ragazzi. Serena è un'energica cheerleader. Cantanti/danzatrici/attrici con un ottimo tempismo comico Mezzosoprano o Soprano Belt Estensione Vocale: G#3- F5

RUOLI SECONDARI/ENS.: (La maggior parte dei ruoli secondari/ensemble avrà una o più parti recitate e/o cantate e/o danzate durante lo spettacolo e per questo devono tutti essere in grado di svolgere queste discipline).

KATE / CHUTNEY WYNDHAM / ENS. (Età scenica: 20-25)

Kate è una consorella Delta Nu alla UCLA che aiuta Elle con il test di ammissione ad Harvard. Chutney, una ragazza dall'atteggiamento antipatico, è l'invidiosa figlia adottiva di Brooke. E' colpevole di aver ucciso il padre e di aver incastrato Brooke. Attrice/cantante/danzatrice.

Contralto Estensione vocale: Bb3 - Eb5

MADRE DI ELLE / WHITNEY / ENS. (Età scenica: 30-45) Oltre ad interpretare la madre di Elle (donna mondana dell'alta società di Malibu) e Whitney (la migliore amica di Vivienne ad Harvard) deve interpretare altri piccoli ruoli ed essere parte dell'ensemble in alcune scene. Attrice/cantante/danzatrice.

Contralto Estensione vocale: C4 - E5

PADRE DI ELLE / WINTHROP / REPORTER / ENS. (Età scenica: 30-45)

Oltre ad interpretare il padre di Elle (uomo mondano appartenente all' alta società di Malibù e grande giocatore di golf) interpreta anche il ruolo di Winthrop (Preside di Harvard) e deve interpretare altri piccoli ruoli oltre ad essere parte dell'ensemble in alcune scene. Attore/cantante deve poter eseguire coreografie semplici.

Baritono Estensione vocale: D3 - E#4

GIUDICE / ENS. (Età scenica: 30 - 40)

Attrice/cantante/danzatrice oltre ad essere il giudice del processo di Brooke Wyndham, deve interpretare altri piccoli ruoli. (Si predilige un'attrice di colore o mulatta).

Mezzosoprano o Soprano Belt Estensione Vocale: G#3-F5

ENSEMBLE / SWING / COVER Studenti UCLA, Carcerate del penitenziario femminile di Boston, Studenti di legge di Harvard, spettatori aula tribunale, ed altri.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE ALLE AUDIZIONI

Tutti i candidati potranno inoltrare on line la richiesta di preselezione ai casting attraverso il sito: www.legallyblondemusical.it.

Sul sito i candidati dovranno compilare l'apposito formulario "Casting" indicando:

1. Nome, Cognome, recapito telefonico, indirizzo email

2. Estensione vocale

3. Altezza

4. Ruolo per il quale ci si intende candidare (1 solo ruolo in questa fase, eventualmente il team creativo inviterà il candidato alla fase successiva di audizioni per altri ruoli se necessario)

E allegando:

1. Curriculum Vitae (Nominare il file: Nome Cognome CV)

2. 1 Foto in primo piano; preferibilmente a colori (Nominare il file: Nome Cognome Foto 1)

3. 1 Foto a figura intera; preferibilmente a colori (Nominare il file: Nome Cognome Foto 2)

4. Link con VIDEO AUDIZIONE (1 unico video contenente tutte le prove di audizione)

PROVE VIDEO AUDIZIONE

I video dovranno avere una fonte di luce adeguata per vedere la vostra figura, solo alle donne è richiesto un trucco leggero e i capelli non dovranno coprire il viso.

Presentazione: Nome, Cognome e posizione per il quale si intende sostenere l'audizione, a seguire:

Prova Canto: Tutti i candidati sono tenuti a preparare a memoria 16 barre di 2 canzoni pop a scelta in lingua italiana (una up tempo e una ballad) che mettano in risalto la propria estensione vocale. Per le riprese di questa prova è richiesta un'inquadratura a mezzo busto su sfondo bianco.

Prova Recitazione: Tutti i candidati sono tenuti a preparare a memoria un monologo contemporaneo brillante di max. 60 sec. Per le riprese di questa prova è richiesta un'inquadratura a figura intera su sfondo bianco.

Prova Danza: Tutti i candidati che si presentano per l'ensemble e per tutti i ruoli che lo richiedono sono tenuti a preparare max. 60 sec. di una coreografia che metta in risalto il talento dell'interprete.

Le candidature, complete del materiale richiesto, dovranno pervernire entro le ore 24 del 10 Aprile 2021. Non saranno prese in considerazione candidature incomplete. I video saranno visionati solo ed esclusivamente dal Team Creativo e non verranno divulgati in alcun modo. I call back si terranno esclusivamente su invito, previa valutazione da parte del team crativo del materiale artistico fornito dai candidati, per permettere il pieno rispetto delle norme sanitarie Anti - Covid che si terranno a Milano in presenza (presso il M.A.S. via privata A. Meucci 85) il 4, 5 e 6 Maggio 2021.

Entro il giorno 19 Aprile l'Ufficio casting comunicherà data ed orario esatto di convocazione ai call back. N. B. I candidati che non si presenteranno secondo le modalità richieste non potranno partecipare all'audizione. Si avvisano i candidati che durante i call back potrebbero essere effettuate delle riprese audio e video e scattate fotografie a fini interni e/o promozionali dello spettacolo. La produzione ed il team creativo si prendono la piena libertà di invitare ai call back interpreti di previa conoscenza per ruoli e/o posizioni che ritengono adeguate per la buona riuscita di questo spettacolo senza con questo aver preso alcuna decisione definitiva.