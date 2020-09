Théâtre des Champs-Elysées Presents Boris Berezovsky

The recital takes place on September 25.

Théâtre des Champs-Elysées will present Boris Berezovsky on September 25.

Boris Berezovsky is back for a recital devoted to the French and Russian repertoire. Ravel's work has long accompanied the journey of Boris Berezovsky, whom he likes to mirror their Russian contemporaries (here Scriabin). Maurice Ravel (1875-1937) and Olivier Messiaen (1908-1992) are two essential French composers of the 20th century.

Programme

Scriabine 3 Préludes op.16, Fantaisie op.28, 2 poèmes op.51, Sonate n°5

Ravel Miroirs (Noctuelles, Oiseaux tristes, Une barque sur l'océan, Alborada del graciosio, la vallée des cloches)

Messiaen 3 Préludes (La Colombe, les sons impalpables du rêve, un reflet dans le vent)

Gershwin Rapshody in Blue

