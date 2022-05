LE BUS FIGARO Comes to Théâtre du Capitole Next Week

Il Barbiere di Siviglia, créé au Teatro Argentina de Rome le 20 février 1816, a été composé en douze jours par un jeune homme de vingt-quatre ans ! Six-cents pages de partition écrites par Rossini comme en une décharge soudaine de surabondante énergie, et lancées dans le monde pour devenir l'un des opéras les plus réjouissants et les plus populaires du répertoire. Le compositeur et son librettiste, Cesare Sterbini, se sont basés sur l'extraordinaire comédie de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, qui, depuis sa création à Paris en 1775, avait fait le tour de l'Europe. Lumières françaises et Bel Canto italien ont produit une merveilleuse alchimie d'esprit, d'insolence et de joie !

Pour pouvoir emporter ce chef-d'œuvre sous le bras et vous l'offrir d'écoles en écoles, nous avons voulu le plier dans un mouchoir de poche. Ce n'était pas une mince affaire : trois heures de musique, sept chanteurs, un grand orchestre, un chœur ! Alors nous avons bricolé avec bonheur : nous pouvions raconter l'histoire en une heure, avec les quatre personnages principaux et les plus belles pages de l'ouvrage, nous pouvions faire sonner tout l'orchestre grâce à la magie de l'accordéon, nous pouvions transformer un opera buffa entièrement chanté en italien en un opéra-comique où alternent en français le chant et les dialogues parlés.

Mais l'adaptation que j'ai proposée n'était qu'un canevas : la vraie magie commence grâce aux merveilleux artistes qui s'en sont emparés et lui ont donné vie et chair ; grâce à la grande et belle institution de l'Opéra national du Capitole, qui a mis son savoir-faire au service de notre théâtre de poche ; grâce à vous, enfin, qui partagerez les émotions de nos personnages, les rythmes de cette musique irrésistible, et pourrez emporter notre opéra miniature dans un coin de votre mémoire et de votre cœur.