Review: MISS SAIGON at Det Ny TEATER

November 23, 2022

What did our critic think of WEST SIDE STORY at Operaen? Leonard Bernsteins udødelige klassiker West Side Story har fået nyt liv på operaen i København og dette er gjort med en kærlighed for det oprindelige værk sikkert ført i havn af instruktør Thomas Bendixen, som har gjort at de 2 timer og 20 min, som forestillingen varer bare flyver afsted og ingen af scenerne bliver på noget tidspunkt kedelige og langtrukken, det glider som smurt i olie. Palle Steen Christensen står for scenografien og her må man bare sige, wow det er gennemtænkt og storslået man bliver ved med at finde nye muligheder til at bruge scenografien og det er som en julekalender, der bliver ved med at åbne sig og afslører nye ting. I de to store hovedroller ses som Maria Emilie Groth Christensen og hun har så meget sødme og fanden i voldskhed, at man ikke kan andet en føle med Maria, hun er en drøm af en Maria. Søren Torpegaard Lund er hendes Tony og ud over han har en drøm af en sangstemme, så spiller han også røven ud af bukserne, så man som tilskuere sidder og hepper på Tony frem til det sidste. Forestillingen spilles på dansk og jeg plejer tit at krumme tæer over de danske oversættelser, men det er faktisk lykkedes Det Kongelige Teater at få en oversættelse, hvor hjerte ikke skal rime på smerte og dette er et kæmpe plus og det er med til, at man let kan se bort fra, at det hele tales og synges på dansk. En helt formidabel forestilling som bare skal opleves, før det er for sent.