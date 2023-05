Review: EVITA at Aarhus Teater

Gæsteanmeldt af: Frederik Amandus Drejer Mølgaard

Hvis du spørger mig, er Evita en af Andrew Lloyd Webbers bedste forestillinger, og på Aarhus Teater er instruktør Sara Cronberg og koreograf Melker Sörensen lykkes med, at gøre den endnu bedre! De har formået at gøre en karakterdrevet musical til en ensemblemusical, hvilket klæder forestillingen. Selvom de samme spillere hopper ind og ud af forskellige roller, er man aldrig i tvivl, om at nu blev der skiftet. Det hele foregår meget elegant og præcist, men stadig med en intensitet og nerve, der gør det troværdigt. Også musikken har fået et let og meget elegant løft. Takket være kapelmester, Martin Konge, er orkesteret mere levende og knap så stift.

På Aarhus Teater har man efterhånden en stolt tradition med at sætte upcomming kæmpe talenter i hovedrollerne. Det sker også denne gang med Sara Viktoria Bjerregaard i rollen som Evita, og Emil Prenter i rollen som Che. Emil leverer en kraftpræstation uden lige i sin fremføring af Che. Han formår at jonglere mellem at være ægte, sjov og alvorlig på samme tid. Så skidt være med at vokalen til tider ikke altid sidder helt, hvor den skal. Det skader på ingen måde forestillingen.

Sara Viktoria er en drøm som Evita. Punktum. Det er dejligt forfriskende, at Evita bliver portrætteret som en bestemt kvinde, der kender hendes mål, uanset metoderne for at komme dertil. Hun kommer desværre i mange opsætninger ofte til at blive fremført på en lidt for blid måde, men ikke denne gang. Her er hun på alle måder den powerkvinde, der ikke skyede nogen midler i hendes vej til toppen. På trods af Sara Viktoria's meget potente fremføring af Evita, får hun også flere gange i løbet af forestillingen en skrøbelighed og inderlighed, qua Sara Viktoria'smeget lyse stemme i det høje register.

Særligt vil jeg dog også gerne fremhæve Lars Mølsted, Danmarks vel nok dygtigste musicalskuespiller pt., for sin portrættering af tangosangeren Augustin Magaldi til en overklasse kvinde i hvid blondekjole, alt spiller når Lars træder på scenen. Det er herligt, at Lars også er begyndt at udfolde sit kæmpe talent udenfor de trygge mure på Fredericia Teater.

Scenografisk er det lykkes at lave en imponerende visuel forestilling, når man ser på at hele forestillingen faktisk bliver spillet i den samme kulisse uden kæmpestore kulisseudskiftninger. Lette tæpper og vægge, der folder ud fra sidescenen giver kulissen en fleksibilitet, samtidig med at stole og en stor lysende glorie flyver op og ned fra loftet. Især at bemærke overgangen fra 1. til 2. akt hvor Juan Perón, i skikkelse af Morten Hemmingsen, står og taler til folket. I slutningen af 1. akt står Perón med ryggen til publikum, og i starten af 2. akt er det hele vendt om, spillerne står nu ude i salen blandt publikum, og han taler nu direkte ud i salen, og publikum er blevet en del af folket.

Evita på Aarhus Teater står skarpere end nogensinde før. Dog kan man et par enkelte steder godt komme til at føle, at man har set nogle af scenerne før. Det er dog ikke hverken instruktør eller skuespillerens fejl - det er blot sådan forestillingen nu engang er skrevet. Det taget i betragtning, er Evita nu alligevel en succes for Aarhus Teater.

Foto: Aarhus Teater

Holdet bag:

MUSIK AF Andrew Lloyd Webber

TEKST AF Tim Rice

OPRINDELIGT INSTRUERET AF

Kenneth Thordal

OVERSÆTTELSE

Sara Cronberg

ISCENESÆTTELSE

Franciska Zahle

SCENOGRAFI & KOSTUMEDESIGN

Melker Sörensen

KOREOGRAFI

Martin Konge

KAPELMESTER

Mathias Hersland

LYSDESIGN

Lars Gaarde

LYDDESIGN

Medvirkende:

Sara Viktoria Bjerregaard, Emil Prenter, Morten Hemmingsen, Amanda Friis Jürgensen, Ashok Pramanik, Kajsa Kristina Petersson, Christine Sonnich Møller, Mille Lambert, Rikke Lillevang, Jacob Prüser, Emil Asbjørn Madsen, Eric Hallengren, Leila Jung, Lars Mølsted, Simon Fichman

&

Jasmine Gordon, Lionel Ah-Sou, Mikkel Alexander

DANSERE FRA HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI