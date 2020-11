BWW Review: THE BODYGUARD - THE MUSICAL at Langkjær Entertainment & Live Nation

Underholdning i topklasse

***** *

I en tid, hvor vi hungrer efter gode oplevelser, kommer "The Bodyguard - The Musical" som kaldet. Med imponerende dans, gode skuespilpræstationer og en lækker vokal i front, er der dømt underholdning i topklasse.

Som teen i '92, da filmen udkom, var jeg mindst lige så begejstret for den fantastiske film med Kevin Costner og Whitney Houston som resten af verden. Lige dele romantik og dramatik, gjorde det til den ultimative biografsucces for hele familien. Forventningerne er derfor høje denne fredag aften, da jeg besøger Vejle Musikteater. Det bliver af samme årsag spændende, om forestillingen kan leve op til det. Når man vælger noget så ikonisk, som mange publikum har set, måske endda talrige gange, kan det blive enten en succes eller et flop. Derfor er det altid spændende at se, hvordan opgaven løses.

Stykket går i gang med et brag - bogstaveligt talt. Her skydes, og vi introduceres for bodyguarden i action. Et rent lys- og lydbombardement får publikum op af stolene fra starten. Straks efter er vi til popkoncert med et af verdens største idoler, og det fungerer. Følelsen af koncert er der. Scenografien er pompøs og passer til følelsen. Så er vi ligesom i gang.

"The Bodyguard - The Musical" er produceret af et gedigent hold. Thomas Agerholm som instruktør, Benjamin la Cour som scenograf, Jonas Bøgh som lysdesigner og Sonny Fredie-Pedersen som koreograf. Et stærkt firkløver, der i samarbejde laver en helstøbt forestilling. For det her er i særdeleshed en fælles præstation. Scenografien er enkel og genial. Med drejelige vægge skabes nemt nye rum. Kombineret med lyset fungerer selv de scener, hvor der skal skabes ekstra dramatik, så det føles farligt for publikum. Vi er endda med til Oscar-uddelingen. Det er stort, oplyst og pompøst. Jeg sætter pris på, at man vælger en så enkel kulisse, så skuespillerne står mere rent og derved er nødt til at vise deres håndværk. Kulissen består konstant skabende og bevægende LED-skærme. Sammen med lyssætningen er vi aldrig i tvivl om, hvor vi er. De står som en fin balancerende baggrund, der skaber stemning.

Sonny Fredie-Pedersen har i mange år huseret i det amerikanske. Det er godt tænkt at hente ham ind som koreograf. Dels kombinerer han stilarter. Han har både den klassiske dans med, men sætter også et moderne præg på det med en del streetdance. Dels er det forfriskende med ny koreografi. Til min store glæde, har man valgt at satse stort på danserne. Allerede i første nummer er jeg slået tilbage i sædet. Det her er nogle af de bedste dansere, jeg har set i flere år på den danske scene. Man har hentet en del internationale dansere ind, og det giver bare et højere niveau. Herredanserne er lige en tand stærkere end damerne, men samlet set er jeg blown away.

I front står det ubeskrevne blad Andrea Lykke Oehlenschlæger. Hun har stået på scenen masser af gange med sin sang, men ikke før som professionel skuespiller. Hun synger som en engel, og ligger sig uhyggeligt tæt op af den originale. Her hiver hun helt sikkert forestillingen hjem. Desværre er hun ikke stærk i sit skuespil. Hun er forceret i sine replikker, der ofte leveres uden de store tanker bag. Jeg savner en udvikling i hendes karakter fra iskold til dødcharmerende, og derfor tror jeg desværre ikke helt på deres kærlighedsforhold.

Johannes Lassen får lov at brillere som Frank Farmer. I en blanding af charme, drama og maskulinitet, bliver han aftenens stjerne for mig. Også han minder mig om originalfilmen, og deler den alsidighed Kevin Costner gav rollen. Uanset om han synger eller jagter skurken, har han publikum i sin hule hånd. Han evner både den romantiske og charmerende Frank såvel som den barske og hårde Frank.

Som skurk møder vi David Owe. Han står stærkt - primært - i mørket. Nærmest som en silhuet, går der længe inden han træder helt frem i lyset. Det gør ham mystisk og superuhyggelig.

Hovedrollerne løftes af et stjernecast. Man har lavet en virkelig god casting, hvor skuespillerne passer perfekt ind i deres roller. Lea Thiim Harder, Joachim Knop, Runi Lewerissa, Mikkel Vadsholt og Paw Henriksen har alle deres betydelige andel i, at denne forestilling lander så godt, som den gør.

Blev mine forventninger så indfriet? Ikke helt. Så skulle det nok have været Whitney Houston selv. Men Andrea Lykke Öenslager gjorde et godt forsøg. Alligevel går "The Bodyguard - The Musical" rent hjem. Det er en virkelig underholdende forestilling, hvor det dramatiske plot løses fremragende. Det glæder mig, at når man vælger at satse ikonisk og stort, så lægger man også de penge i projektet, der er nødvendigt! Man går ikke på kompromis. Her er dansere i international klasse, overdådige kostumer syet af Jesper Høvring, enkel og effektfuld scenografi, dygtige skuespillere og ikke mindst et lækkert liveorkester ledet af Joakim Pedersen. "The Bodyguard - The Musical" er et lys i det mørke, vi sidder i lige nu. Vi får både popkoncert, kærlighed og drama i én forestilling, og hvad kan vi så egentlig ønske os mere?!

Foto: Miklos Szabo

Medvirkende:

Andrea Lykke Öenslager, Johannes Lassen, Lea Thiim Harder, David Owe

Holdet bag:

Manuskript: Based on Warner Bros. Film - screenplay by Lawrence Kasdan. Book by Alexander Dinelaris

Instruktør: Thomas Agerholm

Scenograf: Benjamin La Cour

Koreograf: Sonny Fredie Pedersen

Musical supervisor: Stuart Morley

Kapelmester: Joakim Pedersen

Kreativ executive producent: Thomas Langkjær

Produktionsselskab: Langkjær Entertainment og Live Nation

Shows View More Denmark Stories Related Articles