BWW Review: TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN at Aarhus Teater

Hvor går man hen, når alt går ned?! Sådan starter Siff Vintersol Aarhus Teaters "Teaterkoncert C.V. Jørgensen". På behørig afstand bag en skærm, mens hun nyser.

***** *

Hvor går man hen, når alt går ned?!

Sådan starter Siff Vintersol Aarhus Teaters "Teaterkoncert C.V. Jørgensen". På behørig afstand bag en skærm, mens hun nyser. Publikum forstår den fine hentydning. Svaret er egentlig også ret enkelt. For selvfølgelig bør vi gå i teateret, når alt går ned!

Aarhus Teater er tilbage med sikre forholdsregler efter Corona lukkede alt ned. Denne mandag aften er det desværre sparsomt med publikum. Knap 100 er vi i den smukke sal. Ærgerligt for skuespillerne, men bestemt et plus for os på tilskuerrækkerne, der i den grad får serveret en intimoplevelse udover det sædvanlige.

Det kan på ingen måde have været nemt at øve dette forløb. Jeg har fulgt med på sidelinjen, hvor historier om zoom-øvning og naboernes klager vidner om den store udfordring. For hvordan synger man f.eks. med forsinkelse på nettet?! Man kan dog ikke mærke det på scenen. Tværtimod føles det som om, at skuespillerne har fået ekstra blod på tanden efter den ufrivillige pause.

Bag forestillingen står det kendte makkerpar Nikolaj Cederholm og Kåre Bjerkø. Jeg har været heldig at se en del af deres samarbejdsproduktioner, der nærmest altid har begejstret mig. Derfor er det også med store forventninger, jeg sætter mig i salen. Mit kendskab til C.V. Jørgensen er ikke stort. Jeg kender dele af repertoiret tilbage fra barndommen, ligesom jeg så ham live tilbage i 90'erne. Derfor ser jeg det som et "velkommen" til universet. Og sikken et!

Cederholm og Bjerkø er kendt for vilde, umulige og overdrevne forestillinger med udstyrsstykker, der efterlader publikum mundlamme. Her toner de det hele ned. Holdt i 70'er-brune farver køres alt fra scenografi til kostumer ned, hvilket overlader opmærksomheden til musikken og teksterne. Genialt! Ligeså går makkerparret ud af deres sædvanlige form ved ikke at have et band på scenen. Denne gang har de til gengæld sat fokus på, at skuespillerne har skullet kunne spille på instrumenter. Noget der giver et helt andet flow og andre muligheder scenisk. Det er en fornøjelse at få lagt et ekstra lag på forestillingen, hvor skuespillerne pludselig med største selvfølge også mestrer et instrument.

Teaterkoncerter kan noget særligt og er muligvis derfor en af mine favoritteatergenrer. At tage en tekst, gennemarbejde den og sætte et billede på giver ofte nyt liv til en kunstner eller sang. Således lykkedes det også for "Teaterkoncert C.V. Jørgensen". Musikken svinger i alt fra Melodi Grand Prix til jazz til club til... Det virker som om, at der ingen grænser er for fantasien. Der er heller ikke grænser for mine fortolkninger af billederne. I mit hoved er jeg både i Berlin i 30'erne, til clubparty i New York, i en stumfilm og mange andre steder.

Kostumerne går fra brun og grå tweed og strik til nærmest nøgen. Her ser vi rigtige kvinder og mænd - præcis som de er skabt. Her er det tilladt at være grim både i mimik, dans og sang.

Koreografien er skabt af Anja Gaardbo og klæder forestillingen. Som typisk Cederholm og Bjerkø-signatur skal skuespillerne kastes ud i vilde fysiske udfordringer, mens de synger. De fleste har jeg set før, men det gør dem ikke mindre imponerende. Således bliver "Elisabeth", "Altmuligmanden" og "Sæsonen er slut" min aftens tre højdepunkter, hvor dans, sang og musik går op i en højere enhed!

Scenografien er denne gang enkel langt hen ad vejen, og er kreeret af Jon Stephensen. Første akt kommer på denne måde til at fremstå nærmest helt ren og enkel. Andet akt får mere club-stemning i både scenografi og lyd. Her trylles og skabes magi, når man kører store kasser rundt på scenen, alt imens vi føres væk i et festlig univers.

Holdet består denne gang for mit vedkommende af en del nye bekendtskaber. Tue West er et fantastisk input, da hans stemme egner sig mere end fortrinligt i det C.V.'ske univers. Det er længe siden vi er beriget med musik fra hans hånd, og det er spændende at se ham i en ny kontekst. Emil Prenter har et fantastisk entertainergen, som jeg glæder mig til at følge. Ligesom de to unge kvinder Siff Vintersol og Simone Tang bringer noget spændende og vildt med sig. Generelt er det et utrolig spændende, dygtigt og velsyngende og -spillende cast hele vejen rundt, der alle bidrager med noget forskelligt.

"Teaterkoncert C.V. Jørgensen" er et stærkt velkommen tilbage fra Aarhus Teater til publikum. I denne tid, hvor kulturlivet i den grad bløder efter Corona, er det vigtigere end nogensinde, at vi bakker op og besøger landets teatersale. Aarhus Teater har taget alle forholdsregler, og med mundbind på var det en tryg oplevelse at se denne smukke forestilling.

HOLDET BAG:

C.V. Jørgensen

TEKST & MUSIK

Nikolaj Cederholm

KONCEPT & ISCENESÆTTELSE

Kåre Bjerkø

MUSIKALSKE ARRANGEMENTER

Jon Stephensen

SCENOGRAFI

Anja Gaardbo

KOREOGRAFI

Jonas Bøgh

Sune Verdier

LYSDESIGN

Line Bech

KOSTUMER

Malte Oscar

LYDDESIGN

MEDVIRKENDE:

Nive Nielsen

SKUESPILLER & SANGER

Tue West

SANGER & MUSIKER

Mark Linn

SKUESPILLER & SANGER

Nana Schwartzlose

SANGER & MUSIKER

Simone Tang

SKUESPILLER & SANGER

Emil Prenter

SKUESPILLER & SANGER

Carl-Christian Riestra

SKUESPILLER & SANGER

Johan Klitgård

SKUESPILLER & SANGER

Siff Vintersol

SKUESPILLER & SANGER

Billede : Emilia Therese

Shows View More Denmark Stories Related Articles