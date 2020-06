BWW Review: SAFE SPACE at FUTURE V

Har du haft det lige som mig og haft lidt abstinenser efter igen at sidde i mørket i teateret og bare lade dig rive med af det som sker på scenen. Heldigvis er der nogle af de danske Teater, som er gået online med deres forestillinger, så vi teatergængere kunne få stillet bare lidt af vores sult. En af dem er Teater V i Valby, der under navnet FUTURE V har skabt onlineforestillingen SAFE SPACE. Lad mig sige det med det samme jeg var meget skeptisk, da jeg satte mig foran computeren lørdag aften for at "gå" i Teateret, men den skepsis blev hurtig afløst af en form for fortryllelse, for her sad jeg hjemme i min egen stue og kunne kigge skuespillerne dybt i øjnene, mens historien udspillede sig for øjnene af mig og det var en fortælling, der greb mig og kom ind under huden på mig. Der var ganske få virkemidler, men dem der var blev så stærke, fordi det hele var lige foran mig. Man bliver nød til at fremhæve de fem spiller Filippa Suenson, Lucia Vinde Dirchsen, Theresa Hedelund, Mathias Bøgelund og Mette Maria Ahrenkiel for det er dem, der skal have den store ros for at stykkes lykkes og når at rammer os som sidder på den anden side af skærmen. De spiller alle med en indlevelse og intensitet som gør, at man som tilskuer virkelig kan mærke dem og de brænder igennem. Der skal også lyder en stor ros til Nanna Berner, som står for manuskriptet til SAFE SPACE, for hun formår at fortælle en historie, som selv om den kun er 55 minutter ingen løse ender har og den er tilpas lang til, at den på intet tidspunkt bliver for lang og kedelig. Det var desværre sidste gang, den spillede i lørdags, men man kan have lov til at håbe, at den bliver genopsat, for det har den så meget fortjent.

****** 6 UD AF 6 STJERNER

