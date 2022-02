BWW Review: KINKY BOOTS at DET NY TEATER

Det ny teater og musical af høj kvalitet plejer at gå hånd i hånd og denne gang, har de kastet sig over Broadway succen Kinky Boots som har manuskript af Harvey Fierstein og musik af Cyndi Lauper, som nok bedst er kendt for Girls just want to have fun.

Før der var premierer på Kinky Boots på Det ny teater, har der været store diskussioner om, det ville være rigtigt at vælge Silas Holst i rollen som Lola, da rollen ellers plejer at blive spillet af en mørk skuespiller, men jeg synes dog ikke, at dette er det store problem for rollen om, hvilken etnicitet der spiller rollen. Men hvordan klare Silas Holst så rollen som Lola? Som den eneste i Danmark synes jeg ikke, han kommer i mål med rollen. Han har ikke gennemslagskraft nok og det gør, at man ikke får et tilhørsforhold til Lola og det bevirker, at man ikke kommer til få ondt af hende, når det bliver hårdt og det er synd, for det er en fin og vigtig historie som denne musical fortæller, at man skal huske at være sig selv og stå ved den man er. Silas skinner godt igennem, når der er dansenummer og sammen med hans Angels leverer han nogle optrin, som er Westend værdige og så bliver det en kæmpe fest, men noget musik der bare bliver ørehængere med det samme og især nummeret jeg er ik min far søn hænger i rummet længe efter sidste tone er sunget og der får Silas noget af den ømhed, som jeg synes kendetegner Lola.

Lars Mølsted spiller den anden hovedrolle som Charlie og det må man sige, han gør til ug. Han har en drøm af en stemme og man kan mærke, at han er Charlie og man håber at det kommer til at gå godt for ham og vil ham faktisk bare det bedste.

Til at skabe Scenografien står Paul Farnsworth og han er kendt for at skabe nogle fantastiske kostumer og scenografierer, men jeg synes desværre, at det denne gang bliver lidt en tam omgang, når jeg tænker drage Queen, så tænker jeg smæk på drengen og noget helt extra og der synes jeg desværre, at de har holdt alt for meget tilbage på Det ny teater denne gang.

Kinky Boots på Det ny teater er en forestilling med fantastisk musik, men det bliver desværre aldrig den fest, som det kunne have være og det synes jeg er en skam.

3 ud af 6 stjerner

FOTO: Miklos Szabo