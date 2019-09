BWW Review: GENERATION HÅBLØS at Teater V

Er lykken at deltage i et reality program, det er en af de spørgsmål Sofie Diemer stiller i sit debut stykke på teater v. Man må sig at det er noget af en debut som Sofie for, hun formår med sig unge alder at ramme de unge lige på kornet og det dagligdagssprog flyder let, hun formår at få alt det med som man elsker og hader ved reality tv.

På scenen står 4 spillere Luise Skov, Emil Prenter, Mathias Bøgelund og Marie Cordsen. De fire spiller har skabt nogle figurer som man tror på og som man griner og græder sammen med.

Marie Cordsen giver den som pigen som for alt i verden bare vil være med til at lave godt tv og hun synes at hun er guds gave til tv'et, det der gør at man for sympati for hende er at der bag det selvsikre ydrer gemmer sig en bang og usikker pige som Cordsens skilrer til fulde. Mathias Bøgelund spiller nørden Oskar som man ikke kan andet end at elske fra første sekundet han kommer på scenen, med sin skæve person og replikker.

Emil Prenter giver den som den lidt for lækrer Sebastian men han har så fin en usikkerhed som gør at hans figur bliver fuldendt. Sidst men ikke mindst er der Luise Skov som Vita en person som bare kryber ind under huden på en.

De fire unge spillere har et samspil som gør at tiden flyver afsted og man tror på dem hele vejen igennem. Jeg kan kun anbefale at man tager sine unge mennesker under armen og kommer afsted til teater V

6 ud af 6 Stjerner





