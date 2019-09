BWW Review: CARNIVAL at Wallmans******

***** *

Wallmans Dinnerparty indeholder alt til en fuldendt aften i byen. En udsøgt blanding af gastronomi, musik, sang, dans og artisteri lader Cirkusbygningen komme til sin ret.

Det er faktisk ikke mit første besøg hos Wallmans. For konceptet med svingende servietter og suppe på kander, er altid en fornøjelse, og af netop den grund har jeg set frem til at vende tilbage. Wallmans sætter alle sejl til, når de laver shows. Det er ikke let at finde kritikpunkter, og når alt spiller, skal man også være en skarn, hvis man leder efter dem.

I år hedder showet "Carnival". Ifølge holdet bag går årets show fra "dinnershow" til "dinnerparty". Det skulle blandt andet betyde, at grænserne mellem publikum og de optrædende skal udviskes endnu mere. Jeg synes nu altid, at Wallmans har kørt en god balance på dette, og synes ikke, at der var den store forskel fra de andre år. Netop den del, hvor showet foregår ude blandt publikum, har jeg altid holdt af. Jeg synes, at det giver en en god dynamik, og for de publikum, der sidder længst fra scenen, bliver der en følelse af at komme tæt på.

I år består showet af sangere, dansere, musikere, cirkusartister og som noget nyt en stand up-komiker. Cirkusnumre med enkle, men skarpe, tryllekunster ligesom sway-poles får publikum til at gispe lidt, når de er i fare for at få løftet lidt på hatten. De er hentet ind fra udlandet ligesom engelske Abigail Collins aka Peggy Sued. Hun binder showet elegant sammen, nærmest som en vært, med komiske indslag primært under bæltestedet. Ved vores 6-mands bord til blandede anmeldelser. Hendes jokes gik rent hjem hos mig, hvorimod et par herrer, følte det alt for intimerende og upassende. De mente, at det var for vulgært og filterløst. Jeg kan da også være bekymret for de ældste i salen. Det blev dog leveret med en skøn selvironi. Hun imponerer også til sidst i et misundelsesværdigt flot hulahop-nummer.

Sangere og dansere er fundet i Norden. Det betyder, at vi blandt andet har danske Jean Michel Helgason og Louise Desiree Bottelet blandt sangerne, ligesom Johann Gustav Skov-Hansen er pianist og musikkaptajn. Det er dygtige og kompetente kræfter hele vejen rundt. Især imponerer de tre kraftfulde sangerinder. Danserne er også nogle af de dygtigste, de har haft med længe. Deres koreografier er spændende og alsidige. Med forskellige koreografer til hvert nummer, bliver der også forskellige udtryk, hvilket klæder forestillingen. Vi får endda kønsdebatten ind i et par af dem.

Sang- og musikmæssigt er det ofte medleys. Alt fra Eurythmics til Bruno Mars for at ende festen i Queen, hvor hele salen danser med. Også nogle af de nyeste film var repræsenteret.

Alt spiller i en overdådig scenografi, hvor man både kører på cykler under loftet, hejser klaver op og ned og danser på barerne. Her er ikke sparet på noget som helst. Det gælder også de smukke og kreative kostumer.

At lave en anmeldelse på Wallmans skal skrives udfra en helhedsoplevelse. For det er på ingen måde kun showet, der er i fokus her. Fra du modtages i entréen, til du siger farvel, er serviceniveauet højt og kompetent. Med i prisen er en 4-retters menu. Her kan endda tages særlige hensyn til allergier eller veganerønsker. Jeg oplevede det høje niveau selv, da jeg har problemer med visse madvarer. Min mad var udsøgt og kræset for. Til gallapremieren var vi 600 mennesker, men salen kan rumme svimlende 1.000. Det er imponerende, at tjenerne har styr på serveringer, og maden er endda varm. På trods af travlhed, har tjenerne overskud, nærvær og et smil på læberne. Hvis du er rigtig heldig, får du endda en af aktørerne, og derved lejlighed til at rose showet.

Jeg anbefaler en tur i Wallmans på det varmeste. Her er et godt show, hvor der ikke er sparet på noget. Det er høj standard og underholdning i perfekte rammer. Dinnerparty er ikke så udpræget i Danmark som i Sverige, men det er bestemt en oplevelse værd.

ABIGAIL COLLINS

Komiker

CHRISTOFER LINDSTROM

Danser & Showkaptajn

DANIEL ROSENFELDT

Tryllekunstner, Musiker & Guitarist

ELIN TOSSAVAINEN

Sangerinde & Saxofonist

FREDRIK EDKRANTZ

Sanger, Saxofonist & Guitarist

JEAN MICHEL HELGASON

Sanger

JOHANN GUSTAV SKOV-HANSEN

Pianist & Musikkaptajn

JULIA INGVARSSON

Sangerinde

JULIA SVENSSON

Danser

LIZA STOKSETH

Danser

LOUISE DESIREE BOTTELET

Sangerinde

OLIVER GRAMENIUS

Danser & Dansekaptajn

PHILIPPE RENAUD

Cirkusartist

SHANNON MAGUIRE

Cirkusartist

SVANTE ÖHBERG

Musiker & Guitarist

TIMMY BERGSTRÖM

Danser

SHOWTEAM

WILLIAM STRIDFELDT

Sanger & Saxofonist

JOHAN ESPELAND

Creative Director

KAREN CHRISTOFFERSEN

Kostumedesigner

FREDERIK VON WACHENFELDT

Musical Director

ALBIN LJUNGQVIST

Ass. Show Producer

Fotograf: John Resborn





