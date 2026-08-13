Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland
Musical director Tedd Firth led a quartet featuring David Finck, Mark Mclean and Ray Cleaver.
On Monday evening at Birdland, David Marino celebrated the music of Michel Legrand in a program with musical director Tedd Firth. Check out photos from the concert!
Marino, who recently returned from a year and a half in Paris starring in Les Demoiselles de Rochefort, brought songs from the legendary French composer's catalog to the Birdland stage.
See photos of Marino, backed by a quartet, which included David Finck on bass, Mark McLean on drums, and Ray Cleaver on trumpet. David's special guest was singer Kate Kortum.
Photo Credit: Kevin Alvey
Mark McLean, David Finck, David Marino, Ray Cleaver, Tedd Firth
David Marino, Jim Caruso
David Marino
David Marino, Tedd Firth
David Marino
Tedd Firth, David Marino
Ray Cleaver
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino, Kate Kortum
David Marino, Kate Kortum
Kate Kortum
David Marino, Kate Kortum
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
David Marino
Billy Stritch, David Marino, Kate Kortum
David Marino, Kate Kortum
David Marino, Lionel Casseroux
Ava Nicole Francis, David Marino
Marcus Callaway, Molly Lanoue, Ava Nicole Francis, David Marino, Algonzo
Marilyn Maye, David Marino
David Marino, Jim Caruso
Photo Credit: Kevin Alvey
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