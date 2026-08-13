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Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland

Musical director Tedd Firth led a quartet featuring David Finck, Mark Mclean and Ray Cleaver.

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On Monday evening at Birdland, David Marino celebrated the music of Michel Legrand in a program with musical director Tedd Firth. Check out photos from the concert!

Marino, who recently returned from a year and a half in Paris starring in Les Demoiselles de Rochefort, brought songs from the legendary French composer's catalog to the Birdland stage.

See photos of Marino, backed by a quartet, which included David Finck on bass, Mark McLean on drums, and Ray Cleaver on trumpet. David's special guest was singer Kate Kortum.

Photo Credit: Kevin Alvey

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Mark McLean, David Finck, David Marino, Ray Cleaver, Tedd Firth

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Jim Caruso

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Tedd Firth

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Tedd Firth, David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Ray Cleaver

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Tedd Firth

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Tedd Firth

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Billy Stritch, David Marino, Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Kate Kortum

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Lionel Casseroux

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Ava Nicole Francis, David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Marcus Callaway, Molly Lanoue, Ava Nicole Francis, David Marino, Algonzo

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


Marilyn Maye, David Marino

Photos: David Marino Celebrates Michel Legrand's Music at Birdland Image


David Marino, Jim Caruso


Photo Credit: Kevin Alvey
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