VIDEO: Pianist Igor Levit Streams 'House Concerts' on Twitter

33 year old pianist Igor Levit has been broadcasting live "house concerts" on Twitter, for people to watch while practicing social distancing.

So far, he has broadcast performances of Bach, Beethoven and Rzewski, with more to come.

Check out the videos below!

Diese kurze Beethoven Idylle widme ich all denen, die unter teils grenzüberschreitenden Bedingungen, Tag & Nacht Patienten versorgen und Leben retten. pic.twitter.com/OsqXUMFLet - Igor Levit (@igorpianist) March 24, 2020

Ihr Lieben, heute streamen die so wunderbare @cellojuliahagen (folgt ihr!) & ich für den @hdfruehling (folgt ihm!) Beethovens 3. & Brahms 1. Sonate für Klavier und Violoncello. Zu hören ab 19:30 live auf https://t.co/Ab6iKycybj. Hier für Euch ein schönster Brahms-Liebe-Moment. ? pic.twitter.com/hvovW99VBD - Igor Levit (@igorpianist) March 26, 2020

Und zum Schluss noch das...von uns für Euch! Danke, dass Ihr alle dabei ward. Danke @hdfruehling , danke an die Musikhochschule Hanns Eisler, danke Dir, liebe @cellojuliahagen (wirklich, folgt Ihr!). Mit Dir Musik zu machen, ist ein Geschenk. Gute Nacht. ?? #DigitalUnterwegs pic.twitter.com/xtDVrMg1qy - Igor Levit (@igorpianist) March 26, 2020

Ich erlebe Musik in diesen Wochen als nicht nur heilend, sondern rettend. In den letzten Tagen habe ich hin u. wieder Bachs Goldbergvariationen gespielt. Nur für mich. Die Aria gehört mit zum Schönsten, was es gibt. Das ist für Euch alle. Bleibt gesund. Und bewahrt Euer Licht. ?? pic.twitter.com/hrDRES8u4b - Igor Levit (@igorpianist) March 27, 2020

Und was macht Corona so mit Euch? pic.twitter.com/qO4Qx1pv6l - Igor Levit (@igorpianist) March 28, 2020

Nur noch Inspector Clouseau kann uns noch retten. (Oder @Schmidtlepp) ??‍♂️ pic.twitter.com/HHmas01QY2 - Igor Levit (@igorpianist) March 30, 2020





