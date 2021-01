Em clima de verão, segundo clipe de "VINIIARA" é lançado nas redes sociais

A dupla baiana "VINIIARA" acaba de lançar o segundo clipe, dessa vez um cover da música 'Meu Mel' de Anitta e Melim, celebrando o verão e com referências da terra natal dos dois.

Residentes em Ituaçu-Ba, os artistas buscaram referenciar o potencial artístico da terra natal, trazendo como inspiração grandes nomes da música nacional como Moraes Moreira, Gilberto Gil, Novos Baianos e as primeiras bandas locais de Ituaçu, como Lira e Jandira. A construção do projeto ainda conta com a valorização de elementos naturais e culturais da região, onde foi buscado explorar a sensibilidade nos cenários históricos e nostálgicos da cidade.

"O colorido e a nostalgia estão presentes ao longo de todo projeto. O enxergo como um arauto de felicidade e alegria para o atual momento que vivemos", diz Iara Cristielle.

Inicialmente pensado em 2019, após um maior entrosamento musical nas redes sociais, ocasionado pela repercussão do lançamento de 'Lua, Sol e Forró' ­- Single de VINI e Rayne Almeida, composto pelo cantor Edigar Mão Branca -, ambos sugeriram a possibilidade de uma colaboração musical. A ideia amadureceu e frutificou com o lançamento de 'Tangerina', primeiro cover gravado juntos. Um ano depois, com a premissa de celebrar a parceria, nasce 'VINIIARA', um projeto musical que visa demonstrar a versatilidade de ambos através de quatro músicas distintas que mesclarão elementos do forró, da música baiana, ritmos africanos e também latinos.

"Estamos vivenciando o novo normal devido à pandemia, a realidade nos impulsiona a buscar novas alternativas para explorar a criatividade. Dessa forma, construímos todo o projeto pautado na ideia de ser algo distribuído totalmente no meio digital", comentam os artistas.

O verão é uma época marcante em um país tropical como o Brasil, a escolha de 'Meu Mel' - Música de Anitta em parceria com o trio musical brasileiro Melim e composta por Pablo Bispo, Sérgio Santos, Ruxell, Gabi Melim, Diogo Melim e Rodrigo Melim - como o segundo cover do projeto culminou em um contexto favorável. A música ganhou novos arranjos musicais feitos por Fábio Aruga e VINI, e o registro audiovisual conta com inspirações artísticas de Dalí e do surrealismo no roteiro, em poses e através das obras do artista plástico ituaçuense, Igor Andrade Rocha. As cenas do videoclipe foram gravadas na Serra das Bateias e na Gangorra onde as águas possuem tons ocres e amadeirados, referenciando à própria cor do mel.