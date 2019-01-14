Broadway on TV
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Broadway on TV: Lin-Manuel Miranda, Andrew Rannells & More for Week of January 14, 2019!

Jan. 14, 2019  

Broadway on TV: Lin-Manuel Miranda, Andrew Rannells & More for Week of January 14, 2019!

From stage to screen, Broadway will be represented on TV for the week of January 14, 2019!

Don't miss these stage veterans and Broadway-bound stars on TV this week! Lin-Manuel Miranda, Andrew Rannells and more will be making appearances on your favorite late-night and daytime talk shows this week to discuss their upcoming projects and and have a laugh or two!

Tuesday, January 15

Lin-Manuel Miranda - THE TONIGHT SHOW STARRING Jimmy Fallon

Lily Tomlin, Jane Fonda - ELLEN

Wednesday, January 16

Lily Tomlin, Jane Fonda - Jimmy Kimmel LIVE!

Thursday, January 17

Andrew Rannells -THE LATE LATE SHOW STARRING James Corden

Vanessa Hudgens -THE LATE LATE SHOW STARRING James Corden

Friday, January 18

Lily Tomlin, Jane Fonda - THE TALK

Check BroadwayWorld every Monday for a new list of appearances!

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