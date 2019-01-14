Broadway on TV: Lin-Manuel Miranda, Andrew Rannells & More for Week of January 14, 2019!
From stage to screen, Broadway will be represented on TV for the week of January 14, 2019!
Don't miss these stage veterans and Broadway-bound stars on TV this week! Lin-Manuel Miranda, Andrew Rannells and more will be making appearances on your favorite late-night and daytime talk shows this week to discuss their upcoming projects and and have a laugh or two!
Tuesday, January 15
Lin-Manuel Miranda - THE TONIGHT SHOW STARRING Jimmy Fallon
Lily Tomlin, Jane Fonda - ELLEN
Wednesday, January 16
Lily Tomlin, Jane Fonda - Jimmy Kimmel LIVE!
Thursday, January 17
Andrew Rannells -THE LATE LATE SHOW STARRING James Corden
Vanessa Hudgens -THE LATE LATE SHOW STARRING James Corden
Friday, January 18
Lily Tomlin, Jane Fonda - THE TALK
Check BroadwayWorld every Monday for a new list of appearances!