Broadway Grosses: Week Ending 8/23/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- PARANORMAL ACTIVITY (100%)
- TITANÍQUE (7.8%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (7.6%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (6.2%)
- THE BOOK OF MORMON (4.7%)
- HADESTOWN (1.9%)
- JUST IN TIME (1.8%)
- THE LION KING (1.7%)
- HAMILTON (1.2%)
- SCHMIGADOON! (0.9%)
- MJ (0.7%)
- OH, MARY! (0.6%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-23.9%)
- & JULIET (-7.6%)
- THE OUTSIDERS (-5.2%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-3.7%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-3.5%)
- ALADDIN (-3.3%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-3.2%)
- SIX: THE MUSICAL (-3.2%)
- CHICAGO (-2.6%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-2.5%)
- THE LOST BOYS (-1.7%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-1.2%)
- WICKED (-0.8%)
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This week (week ending 08/23/2026), 26 shows played on Broadway, with 219,152 tickets sold and a total gross of $24,840,816. The average ticket price was $113.35. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 86.00%, with 219,152 of 254,816 available seats filled.
Attendance decreased by 3.13% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 34, 2025), attendance decreased by 8.61%.
Overall grosses fell 8.01% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 13.25% ($24,840,816 vs. $28,634,041).
The average ticket price of $113.35 was $6.01 lower than last week and $6.05 lower than the same week last year ($119.40).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,196,205 vs. $990,128 (+121.8% change)
- MJ: $1,729,644 vs. $1,239,692 (+39.5% change)
- HADESTOWN: $830,916 vs. $681,492 (+21.9% change)
- CHICAGO: $650,965 vs. $546,151 (+19.2% change)
- THE LION KING: $1,821,416 vs. $1,820,876 (+0.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 86.0%. Same week last year: 89.5%. Change: Down 3.5 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,196,205
- HAMILTON: $1,972,219
- THE LION KING: $1,821,416
- MJ: $1,729,644
- THE LOST BOYS: $1,154,262
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $455,957
- SIX: THE MUSICAL: $463,638
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $591,124
- & JULIET: $622,559
- CHICAGO: $650,965
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $1,111,547
- PARANORMAL ACTIVITY: $306,994
- THE ROCKY HORROR SHOW: $120,328
- TITANÍQUE: $115,374
- MJ: $43,161
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-855,767
- HAMILTON: $-150,917
- ALADDIN: $-147,066
- WICKED: $-100,055
- & JULIET: $-90,308
Top 5 by Average Ticket Price
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $210.38
- HAMILTON: $184.41
- MJ: $160.49
- THE LION KING: $140.18
- OH, MARY!: $140.00
Bottom 5 by Average Ticket Price
- PARANORMAL ACTIVITY: $76.80
- ALADDIN: $79.70
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $80.80
- WICKED: $85.04
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $87.70
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 101%
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 100.4%
- PARANORMAL ACTIVITY: 100%
- JUST IN TIME: 99.5%
- HADESTOWN: 99.2%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- SIX: THE MUSICAL: 59.9%
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 62.1%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 65.3%
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 71.2%
- CHICAGO: 74.5%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- PARANORMAL ACTIVITY: 4748
- TITANÍQUE: 841
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 643
- THE ROCKY HORROR SHOW: 598
- THE BOOK OF MORMON: 400
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: -3096
- & JULIET: -620
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: -470
- ALADDIN: -449
- THE OUTSIDERS: -420
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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